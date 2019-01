SE IL #METOO DIVENTA UNA MINI-SERIE - VIDEO: SI PARTE CON R. KELLY, RAPPER DI SUCCESSO NEGLI ANNI '90 CHE IN REALTÀ C'ENTRA POCO CON IL MOVIMENTO NATO NEL 2017: VIOLENZE, PIOGGE DORATE SU MINORENNI, SEXTAPE PROIBITI SI CONOSCONO DA ANNI. LUI PIÙ VOLTE È MEDIATICAMENTE MORTO E RISORTO, MA QUESTA SERIE METTE L'ULTIMO CHIODO NELLA BARA. LADY GAGA E CELINE DION HANNO CANCELLATO I LORO VIDEO INSIEME

Gianmaria Tammaro per “la Stampa”

Louis CK che torna a esibirsi dal vivo. John Lasseter che viene nominato responsabile del reparto animazione della casa di produzione Skydance. Kevin Spacey che pubblica un video in cui interpreta Frank Underwood.

Tre casi diversi, che raccontano tre storie diverse, che hanno in comune un fatto: dopo la tempesta è tornata la quiete, l' attenzione mediatica si è abbassata, le denunce, le proteste e le manifestazioni sono passate in secondo piano. Se ne parla, certo: molestie, abusi, comportamenti scorretti. Ma non come prima. Le coscienze si sono nuovamente assopite. E viene da chiedersi cosa effettivamente il #MeToo abbia portato alla nostra società.

Ora parlano le vittime

A inizio gennaio, negli Stati Uniti, è andata in onda Surviving R. Kelly (in italiano sarà R.

Kelly: vittime di un complotto , dal 18 marzo su Crime+Investigation, canale 119 di Sky). È una docu-serie in sei parti. Piena di testimonianze e di interviste. Parlano giornalisti, artisti, critici. E parlano le vittime.

Il protagonista è Robert Kelly, cantante e produttore americano. La storia che viene raccontata è la sua, ma anche la storia delle tantissime ragazze che dicono - «R. Kelly si dissocia e si dichiara innocente», viene ripetuto prima di ogni nuova puntata - di essere state molestate da lui. Di alcune si conoscono nomi e cognomi.

Aaliyah, per esempio. Anche lei cantante, stella nascente del firmamento musicale americano, scoperta dallo stesso Kelly: a 15 anni è diventata sua moglie. Di altre, invece, restano le testimonianze di amici e parenti e le foto «pixelate».

Surviving R. Kelly è un esempio di come, nel corso degli anni, anche quando l' evidenza era davanti a tutti, si è deciso di non fare niente. In questi giorni, molti artisti e produttori hanno preso pubblicamente le distanze da R. Kelly. Lady Gaga ha chiesto scusa sui social, e si è detta solidale con tutte le vittime. Cara Delevingne, attrice e modella, si è scagliata contro il cantante (e in migliaia per questo hanno deciso di non seguirla più).

Ma Surviving R. Kelly è anche una testimonianza importante di un modo in cui l' uomo viene concepito, di una certa sottocultura, di come ogni cosa, per chi è famoso, viene perdonata. R. Kelly ha cantato nella colonna sonora di Space Jam , era amico di Michael Jackson e di Michael Jordan.

Era una divinità per i più giovani, e se lui ti avvicinava, se eri al centro commerciale con le amiche e se improvvisamente vedevi R. Kelly, tu non dicevi di no. Era la tua grande occasione. Potevi realizzare il tuo sogno: cantare, ballare, essere finalmente qualcuno che conta; uscire dal ghetto.

Uno schema pianificato

Quello di R. Kelly era uno schema pianificato - così viene detto nella docu-serie di Lifetime -: sceglieva le ragazze. Le istruiva. Faceva in modo che non parlassero con nessuno, che avessero quasi paura. Le stringeva nella sua rete, e lì, sole, le abbandonava. È un racconto che si ripete uguale ogni volta. È una storia che è durata a lungo, per anni, e di cui pubblicamente si sapeva.

Ma nessuno faceva niente.

Forse perché lei era nera, forse perché lui era potente.

Intorno al secondo episodio di Surviving R. Kelly compare anche il cantante John Legend.

E proprio Legend, sui social, ha scritto che non pensa d' essere stato coraggioso per essersi fatto avanti, che se l' ha fatto è stato perché crede nelle donne che hanno denunciato Kelly.

Gli opinionisti si chiedono «la carriera di R. Kelly è finita?».

Tornano in mente le storie di cui abbiamo parlato all' inizio, come si siano evolute e come ogni cosa, nella confusione asfissiante degli scandali, finisca per accavallarsi e perdersi.

E vengono in mente le parole di chi R. Kelly l' ha conosciuto e frequentato, i racconti dei suoi fratelli che ammettono d' aver subito abusi da bambini, e di quelli che col senno di poi dicono che era tutto palese, evidente. Chi lo sa se cambierà qualcosa; chi lo sa, pure, se s' arriverà a un processo e a una condanna che non sia solo quella dei social network. Intanto se ne parla, ci si stupisce, e va tutto in onda in televisione.

