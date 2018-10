NEI SECOLI INFEDELE (AL MARCHIO) – LA STAR TESTIMONIAL RUSSA DI SAMSUNG E’ STATA BECCATA IN DIRETTA CON UN IPHONE – INUTILE I TENTATIVI DI NASCONDERE IL TELEFONO DIETRO UN FOGLIO DI CARTA. I COREANI HANNO CHIESTO UN RISARCIMENTO RECORD DA 1,4 MILIONI DI EURO – IL PRECEDENTE DI BRITNEY SPEARS

Essere un testimonial non significa solo prendere un mucchio di soldi per la pubblicità. Ci sono anche doveri di fedeltà al marchio. A quanto pare questa regola basilare non era chiara a Ksenia Sobchak, testimonial Samsung per la Russia che è stata vista mentre usava un iPhone X. Giornalista, presentatrice e volto noto della Tv russa, la donna è una sorta di Paris Hilton anti Putin ed è stata colta in fallo in maniera plateale. Durante un'intervista televisiva, la si vede armeggiare con un telefono nascosto dietro a un foglio di carta. Una mossa ben poco furba perché l'implacabile telecamera è riuscita a inquadrare il telefono rivelandone il notch, la tacca nera che contraddistingue il portabandiera della Mela.

Oltre alla figuraccia, c'è il risarcimento. Il contratto pubblicitario prevede ovviamente che Sobchak, almeno agli eventi pubblici, usi solo telefoni Samsung. Già in passato però era stata vista armeggiare con un iPhone e ora, con tanto di diretta Tv, c'è stato poco da fare. I coreani non potevano certo perdonare un episodio del genere e così hanno chiesto alla donna un risarcimento che il sito AppleInsider ha quantificato in 108 milioni di rubli, circa 1,4 milioni di euro.

La cifra è frutto di speculazioni e ancora non vi è certezza ma è certo che sarà altissimo. Il danno d'immagine infatti è notevole. La vicenda Sobchak ricorda tanti casi di testimonial infedeli. Il più clamoroso è forse quello di Britney Spears. Nel 2013 la cantante aveva firmato un contratto da ben 8 milioni di dollari con Pepsi ma fu paparazzata mentre beveva una Coca Cola e in più aveva acquistato anche azioni dell'azienda rivale. A livello tech invece fece sorridere l'attrice Gal Gadot. La giovane protagonista di Wonder Woman è stata colta mentre promuoveva il Mate 10 Pro di Huawei inviando tweet dal suo iPhone. Davvero un brutto scivolone.

