SEMPRE PIÙ DEPP - JOHNNY DEPP NON SARÀ PIÙ JACK SPARROW NELLA SAGA DEI PIRATI DEI CARAIBI: LA DISNEY HA SCELTO DI INTRAPRENDERE LA VIA DEL REBOOT APRENDO LE TRATTATIVE PER SCRIVERE IL NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA, MA SENZA L’ATTORE – MA JOHNNY GUARDA AVANTI: SI CALERÀ NEI PANNI DEL FOTOGRAFO DI GUERRA W. EUGENE SMITH NEL BIOGRAFICO ‘MINAMATA’

Valentina D’Amico per "Movieplayer"

La notizia era nell'aria, ma adesso sarebbe arrivata la conferma. Johnny Depp non sarà più Jack Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi. La star 55enne ha interpretato il protagonista del franchise in cinque film, diffusi tra il 2003 e il 2017.

A confermare l'uscita di scena di Johnny Depp è stato lo sceneggiatore della saga Stuart Beattie in un'intervista al Daily Mail anticipando l'intenzione di Disney di produrre un reboot.

"Johnny ha compiuto un'impresa grandiosa. Ovviamente ha fatto suo il personaggio rendendolo la sua maschera più celebre. Jack Sparrow sarà per sempre l'eredità di Johnny Depp, è l'unico personaggio che ha interpretato cinque volte, è il costume che indossa quando va a far visita ai bambini in ospedale, è ciò per cui sarà ricordato.

I bambini di tutto il mondo lo amano, credo che per lui sia bellissimo come per noi, sono davvero felice dei risultati ottenuti" ha dichiarato Stuart Beattie, per poi proseguire "Prima di Jack Sparrow, Depp era considerato uno strano attore indipendente che faceva piccoli fantastici film con Tim Burton, ma non era ancora una star e molti pensarono che noi fossimo pazzi a ingaggiarlo per il nostro franchise.

Stavamo mettendo un attore indipendente in un franchise milionario, è un miracolo che abbia funzionato. Quando tutto è stato messo insieme, è scattata una magia, una connessione tra noi e il pubblico, sono felice di aver fatto parte di tutto questo."

Adesso Disney ha scelto di intraprendere la via del reboot aprendo le trattative con gli autori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick per scrivere il nuovo capitolo della saga. A quanto pare Jerry Bruckheimer continuerà a ricoprire il ruolo di produttore del franchise.

Incerta la presenza di Stuart Beattie, lo scrittore confessa che Disney non l'ha ancora chiamato, ma commenta positivamente la scelta di Rhett Reese e Paul Wernick: "Spero che portino il loro humor sovversivo nel franchise. I titoli di testa di Deadpool mi hanno fatto morire dalle risate, sono un grande fan di questi ragazzi e spero che realizzino qualcosa di davvero speciale.

Orfano di Jack Sparrow, Johnny Depp non se ne starà con le mani in mano. Dopo aver fatto una capatina a Zurigo per presentare il suo nuovo film, l'atteso Richard Says Goodbye, l'attore è volato in Marocco per girare Waiting for the Barbarians.

Prossimamente si calerà nei panni del fotografo di guerra W. Eugene Smith nel biografico Minamata. E chissà se anche per i suoi prossimi progetti Johnny Depp darà vita ad una delle sue memorabili trasformazioni cinematografiche.

