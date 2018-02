L'unico momento divertente della seconda serata: il mago Forest

Momento trash-pop a Sanremo: Favino balla Despacito

Giuseppe Candela per Dagospia

Senza Fiorello due milioni in meno di telespettatori hanno salutato il Fep-stival di Sanremo ma i dirigenti Rai tirano un sospiro di sollievo per il dato positivo: 9.687.000 e il 47,7%. Più share ma meno spettatori dello scorso anno, l'orologio anche questa volta lo hanno perso e la chiusura è arriva all'una e dieci circa. La Hunziker continua a ridere senza motivo e verrebbe voglia di mandarla ospite a Quinta Colonna tra gli urlatori. Così per vedere l'effetto che fa. Baglioni si scioglie un po' (nel senso metaforico) mentre Favino si conferma una rivelazione.

La sigla è durata quanto un gatto in tangenziale facendo subito posto ad una canzone di Biancaneve (annamo bene!). Con "solo" dieci esibizioni dei big si punta di più sugli ospiti: il duetto riuscito male Baglioni-Leosini eccita i social, Sting porta la vera musica. Arriva il Pippone Nazionale e in pochi minuti lancia un messaggio chiaro ai sedicenti colleghi che sembra suonare così: sapete quanti cereali sottomarca vi dovete mangiare tutti?

Il trio di conduttori balla sulle note di Despacito, roba che nemmeno i villaggi Valtur il 15 di agosto. Antonacci, svociato come sempre, rappresenta la quota Salzano e facilita il karaoke da casa. Quella impegnata la assicura Roberto Vecchioni che fa la sua bella figura. Le nonnine si spellano le mani per Il Volo (in albergo tutto ok?) ma in sala stampa qualcuno si mette le mani tra i capelli e un altro urla in "galera". Insomma i giornalisti non apprezzano molto.

E i giovani? Il Congiuntivo di Baglioni, dedicata probabilmente a Di Maio, potrebbe finire sul podio. Tra i big prendono quota il trio formato da Vanoni-Bungaro-Pacifico e il duo Roy Paci-Diodato. Emergenza comici: ieri sul palco il Mago Forest non se l'è cavata male ma servono nomi di maggiore peso. Fiorello torna, sta casa aspetta a te!

CHICCHE DA SANREMO

1) Si mormora che la Rai stia facendo moltissima pressione su Beppe Caschetto per convincere Virginia Raffaele a salire sul palco dell'Ariston. L'imitatrice avrebbe evitato volentieri vista la presenza massiccia negli ultimi anni. Ci sarà?

2) Dopo l'irruzione sul palco dell'Ariston sono aumentati i controlli anche per i giornalisti, qualcuno avrebbe tentato l'accesso con un pass falso. In sala stampa si vedono anche cose surreali: tipo Daniela Martani seguire la conferenza stampa seduta di fianco al direttore di Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali.

3) La notte sanremese si riempie di presenze extrafestivaliere, a Casa Sanremo ieri sera hanno spopolato tra selfie e autografi Jeremias Rodriguez (senza sorelle e armadi vari) e l'ex tronista Luca Onestini. Mentre a L'Isola dei Famosi esplode il "drogagate" anche Mercedes Henger timbra il cartellino cenando in Piazzetta Bresca.

4) Gira voce che anche Emma Marrone, pure lei assistita da Friends and Partner, avrebbe voluto fare un giro in Riviera per promuovere il suo singolo o nella serata duetti. La cantante pugliese però non ci sarà, per volontà di chi?

5) La showgirl Alessia Ventura era stata sostituita da Manila Nazzaro alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia. Le due "rivali", ora senza programmi, sono al Festival per le rispettive radio: la prima per Radio Bruno, la seconda per Radio Zeta.

TWEET!

DAGOSELECTION

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Ho capito qual è la strategia di Baglioni, Hunziker e Favino: tirare fino a tardi così la gente si addormenta davanti alla tv e lo share arriva al 60%. Se no non si spiega #Sanremo2018

Paola.‏ @Iperborea_

Riassunto della serata. #Sanremo2018

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Praticamente in questo Festival canta più Baglioni che tutti i concorrenti #Sanremo2018

Suffi‏ @VeganSuffi

Quando Baglioni diceva che avrebbe riportato le canzoni al centro di #Sanremo2018 doveva specificare che intendeva le sue

Luca Ramacciotti‏ @lucaram

#Sanremo2018 avvisate Baglioni che il Festival della canzone italiana non è un suo concerto personale. Concorrenti alle 2 di notte perché dobbiamo sorbirci le sue canzoni.

Gloria‏ @GloSmile111

Ma non facevano prima ad affidare a Baglioni uno dei soliti programmi in cui il presentatore cantante duetta con tutti gli ospiti, piuttosto che #sanremo2018?

The JackaL‏ @_the_jackal

E ora chi glielo dice che non è in gara? #Sanremo2018

Beatrice Buticchi‏ @beabut

Ma perché il concerto di Claudio Baglioni certe volte è interrotto da Favino e la Hunziker che presentano altri artisti? #sanremo2018

Dario‏ @DarioPresident

Scusate, sto facendo un po’ di confusione, ma Baglioni conduce o è in gara? #Sanremo2018

Marco Maggioni‏ @mar_magg

In questi giorni evito di cantare sotto la doccia, ho paura che sbuchi Baglioni per duettare #Sanremo2018

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Dopo questo #Sanremo2018 non voglio più sentire cantare Baglioni come minimo per 7 anni

Luca Dondon @LucaDondoni

E di colpo presenta Pippo! Basta un attimo e Baudone si prende la scena. Bravo Pippo mi emozioni tanto. #sanremo2018

The JackaL‏Account verificato @_the_jackal

Il mestiere più bello del mondo #Sanremo2018

Davide Maggio @davidemaggio

Che sapore diverso aveva il Festival quando c’erano questo jingle e Pippo. Tutta un’altra storia. #Sanremo2018

Aladino‏ @Aladino_Rm

Non se po' fa che Pippo Baudo resta e gli altri tre se ne tornano a casa? #Sanremo2018 #PippoBaudo

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Quando c’era Pippo si faceva il 74% di share e la Hunziker per le 5 serate prendeva 1milione di euro, mica 500mila come stavolta. #sanremo2018

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Pippo sta dicendo la verità: qualunque cosa avvenga nei festival odierni, è già accaduta secoli fa nelle sue edizioni. PIPPO SEI IL NUMERO UNO. #Sanremo2018

Paolo Cranfan‏ @cranfan84

Qui si continua a citare Mussolini. #sanremo2018

The JackaL‏ @_the_jackal

Pippo Baudo ha attaccato il Pippone. #Sanremo2018

Luca Bottura‏ @bravimabasta

Pippo Baudo è in trending topic. E non è tutto: il trending topic l'ha scoperto lui #Sanremo2018

Mattia Carzaniga‏ @ilcarza

Pippo Baudo è il nostro Steve Jobs. #Sanremo2018

contechristino‏ @contechristino

Baudo ha scoperto: Pausini, Giorgia e Ramazzotti. Pensate quando Bonolis tra vent'anni salirà su quel palco a farci lo stesso discorso citando Povia. #Sanremo2018

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Quando li hai scoperti tutti tu e hai fatto il 74% di share anche senza i Rodriguez #sanremo2018

Pamela Prados‏ @____Martina__

Pippo sta elencando tutti quelli che ha scoperto: mancano solo Garibaldi e Mazzini #sanremo2018

Fabrizio Curci‏ @FabrizioCurci

praticamente Baudo sta dicendo "il festival l'ho fatto io" voi non valete un cazzo #sanremo2018

mats‏ @m_mats_

Pippo peggio dell'Isis, li rivendica tutti #sanremo2018

Gloria‏ @GloSmile111

Anche Pippo Baudo è stato scoperto da Pippo Baudo. #sanremo2018

Luca‏ @Luca1195

VAI PIPPO!! @SanremoRai #Baudo #PippoBaudo #Sanremo2018

Aladino‏ @Aladino_Rm

Baudo sta dimostrando a tutti perché è e resterà sempre il migliore: tutto a braccio, senza incertezze, con grande pathos e trasporto FUORICLASSE, PUNTO! #sanremo2018

diodeglizilla‏ @diodeglizilla

Sanremo 2019: conduzione Pippo Baudo e Franca Leosini e sto. #Sanremo2018

? ?‏ @stressedinblack

Franca Leosini che canticchia Questo Piccolo Grande Amore, sento che la mia vita è completa. #Sanremo2018

Sanremo 2018‏ @SanremoFest

Noi, la foto dell’anno l’abbiamo trovata! #Sanremo2018

matteo grandi‏ @matteograndi

La Leosini è a #sanremo2018 per intervistare il Volo e chiedergli se si siano pentiti di quello che hanno fatto a Sergio Endrigo.

vauxhall‏ @vaux_hall

Il Volo, gli unici al mondo capaci di invecchiare gli arrangiamenti di Sergio Endrigo. #sanremo2018

CHOCCATESUSPIGOLO‏ @capatesuspigolo

Io squalificherei i tre de Il Volo perché questa “Vincerò” l’ho già sentita prima #Sanremo2018

Osvaldo Bevilammoniaca‏ @passony_

Il Volo è come quando prendi le piattole, fai una passata di Mom, credi di essertene liberato ma ECCO CHE SIAMO ANCORA QUA #SANREMO2018

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Quando gli albergatori hanno saputo che Il Volo era ospite a #sanremo2018 sono andati tutti nel panico

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Sto male la Leosini che fa Sanremo Maledetto #Sanremo2018

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Baglioni chiede alla Leosini quando comincerà la prossima stagione di Storie maledette. Non si è accorto che l'ha iniziata lui ieri sera. [@tiggi83]

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

FRANCA LEOSINI SEI LA NOSTRA DEA. #Sanremo2018

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

La #Leosini l'hanno chiamata per abbassare l'età media del Festival #Sanremo2018 #Sanremo18 #FrancaLeosini

Francesco Canino‏ @fraversion

Queen Franca, ti vogliamo bene (e ricordiamoci sempre che il cervello non una polpetta piazzata al centro della testa, è un muscolo che va adoperato). #FrancaLeosini #sanremo2018

Genio78‏ @Zziagenio78

Le Leosini è così rassicurante che mi vien voglia di confessare un omicidio che non ho mai commesso. #Sanremo2018

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

La Leosini sul palco. Ha risolto il caso Tenco. [@rostokkio]

alebaldi‏ @alebalditwi

Sting che canta in Italiano è un incrocio tra Ibraimovich e Piza Kehbab Pronto buonaseri #sanremo2018 #TeamDivano

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Sting canta in un italiano stentato. Vale come endorsement a Di Maio. [@MisterDonnie13]

Uzzo‏ @neodie

Sting che canta come la Cortellesi quando imitava Ivana Spagna #Sanremo2018

Aladino‏ @Aladino_Rm

Ma #Sting è posseduto dal maligno e canta al contrario? #sanremo2018

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Sting si è adattato dopo aver sentito la pronuncia della Vanoni. [@VperViola]

matteo grandi‏ @matteograndi

La Vanoni a 83 ancora sputa l’anima sul palco di Sanremo. Bianca Atzei a 30 gioca a ruba-bandiera all’Isola dei Famosi. La differenza fra cantanti di ieri e cantanti di oggi è tutta qua. #sanremo2018

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Stasera sarà ospite a Sanremo Franca Leosini. Comprensibile visti i cadaveri in gara.

[@Giurgitte]

Alessandro Alicandri‏ @vivonelkaos

Voglio un programma televisivo dove Ornella Vanoni dice per quattro ore tutto quello che le passa per la testa. AMEREI #Sanremo2018

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

La Vanoni doveva duettare con Antonacci, ma dopo la performance di stasera ha detto il primo nome che le passava per la mente. [@Boda5188]

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Il duetto Antonacci-Baglioni serviva a scremare subito i telespettatori che non sono pronti a tutto. [@ValerioCoscetti]

Il Freddo‏ @ilfreddo74

Antonacci: come rovinare una delle più belle canzoni italiane di sempre. #Sanremo2018

Adriano Costantino‏ @A_Costantino

Antonacci non è ancora riuscito a prendere una nota in tutta la sua carriera. Credo sia record mondiale. #Sanremo2018

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Antonacci superospite dà l'idea del livello della competizione. [guli1979]

Dio‏ @Dio

"Per fortuna esistono ancora i citofoni". Biagio Antonacci annuncia il suo ingresso nei Testimoni di Geova. #Sanremo2018

Matteo Mizzoni‏ @ilmizzoni

Dopo il discorso di Biagio Antonacci ho preferito staccare il citofono, per sicurezza #Sanremo2018

Gemma Galgani‏ @GemmaGalgani6

Sublime Annalisa, devi vincere tu! #annalisa #sanremo2018

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Vecchioni alle 00:27, siete dei delinquenti. Roberto #sanremo2018

Francesco Canino‏ @fraversion

con tutto l'affetto per il Mago Forest, alle 00.51 fa più o meno lo stesso effetto di una puntata di Protestantesimo. #Sanremo2018

Mario Manca @MarioManca

Alle 0.55 sarebbe irritante pure il Dalai Lama. Figuriamoci il Mago Forest. #Sanremo2018 #SanremoConVanity

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

La sigla finale cantata dai conduttori con i figuranti che sorridono a favore di camera neanche a Mezzogiorno In Famiglia. #Sanremo2018

