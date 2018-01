SERIE MALEDETTA - SI È UCCISO IL 35ENNE MARK SALLING, CONTINUA LA MALEDIZIONE DI “GLEE”: ALTRI DUE PROTAGONISTI DELLA SERIE ERANO STATI TROVATI MORTI - L’ATTORE ERA STATO ARRESTATO PER POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO E RISCHIAVA 7 ANNI DI CARCERE - VIDEO

mark salling

R.Fra. per il Corriere della Sera

Mark Salling, ex star di Glee , è stato trovato morto nel Los Angeles River, vicino alla sua abitazione a Sunland. L' attore 35enne, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe suicidato. Dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico, Salling era in attesa della sentenza e la pena prevista oscillava tra i 4 e i 7 anni di prigione. È quindi inevitabile cercare in questo perimetro le ragioni del suo mal di vivere. Tutto era nato in seguito a una perquisizione avvenuta nel 2015, quando sul suo computer erano state ritrovate circa 50mila fotografie di minorenni. Lo scorso agosto, il sempre ben informato sito Tmz , aveva rivelato che Salling aveva provato a tagliarsi le vene, ma il suo avvocato aveva negato la vicenda.

mark salling

Nato (il 17 agosto 1982) e cresciuto a Dallas, aveva diviso la sua adolescenza tra le sue due passioni, la musica e il cinema. Aveva suonato qualunque strumento (chitarra, pianoforte, basso, batteria e fisarmonica) e appena 14enne aveva debuttato come attore nel film Inferno a Grand Island. Ma il suo nome era legato alla tv e soprattutto a Glee - serie tv per adolescenti, tra football americano, musica e cheerleader - dove era entrato nel 2009 e aveva recitato per 96 episodi.

Il caso, orribile, di pedopornografia non era stato il solo in cui era stato coinvolto.

Cinque anni fa Salling fu accusato dalla sua ex ragazza che sosteneva di essere stata forzata ad avere rapporti sessuali non protetti. Nonostante lui avesse negato, la vicenda si risolse con un accordo da quasi 3 milioni di dollari, grazie al quale la donna ritirò la denuncia di violenza.

mark salling

Su Glee sembra aleggiare lo spettro della maledizione: nel 2013, a Vancouver, era stato trovato morto il protagonista Cory Monteith, ucciso da un mix di eroina e alcol; pochi mesi dopo, sempre in una stanza d' albergo, era deceduto Matt Bendick, fidanzato dell' attrice Becca Tobin.

mark salling mark salling mark salling-glee mark salling