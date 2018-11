SERIE DA PRENDERE SUL SERIO - ''DIFFICILE DESCRIVERE LA BELLEZZA, LA BRAVURA, L'ORIGINALITÀ, LA POESIA, LA GRANDEZZA, IL TALENTO COMICO E DRAMMATICO CHE SPRIGIONANO JIM CARREY E IL MAGICO REGISTA MICHEL GONDRY IN QUESTO CAPOLAVORO ASSOLUTO CHE È 'KIDDING', SU SKY ATLANTIC''. LA RECENSIONE DEL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI

Giorgio Croce Nanni per Dagospia

https://www.facebook.com/giorgiocrocenanni/

Difficile descrivere la bellezza, la bravura, l'originalità, la poesia, la grandezza, il talento comico e contemporaneamente drammatico che sprigionano Jim Carrey e Gondry in questo capolavoro assoluto che è Kidding.

kidding jim carrey

Il duo già responsabile di quella piccola magia cinematografica che fu “Se mi lasci ti cancello” (ogni volta che si scrive questo titolo in italiano sanguinano le dita, visto che in inglese lo stesso titolo era magico: “Eternal Sunshine of the spotless mind”) è tornato insieme più in forma che mai regalando puntata dopo puntata una serie di tasselli che messi insieme formano un capolavoro che lascia sbalorditi.

Jef Piccirillo, star del piccolo schermo per l’infanzia, non ha mai superato davvero la morte di uno dei suoi due figli, avvenuta in un incidente stradale anni prima.

kidding jim carrey

La separazione dalla moglie, l’incomunicabilità con il figlio sopravvissuto, la difficile relazione col padre e con la sorella con cui condivide lavoro e paranoie, rendono Jef sempre più disancorato dalla realtà, e si aggrappa disperatamente al suo mondo fantastico fatto di cartapesta e illusioni, che lentamente si mischia al mondo reale creando delle situazioni sempre più catastrofiche per la sua vita e per quella dei personaggi che lo circondano.

Un viaggio in cui la fantasia multicolore è il rifugio dalla realtà monocromatica e in cui l’ossessivo irrigidimento del protagonista verso ciò che moralmente sia giusto o sbagliato provoca una lenta ma inesorabile esplosione dei suoi istinti più primordiali.

kidding jim carrey

La scenografia, le trovate visive, la disperazione e l'ironia... È talmente assoluto che non si riesce ad avere una visione obiettiva. Ogni volta che pensi di stare guardando dal giusto punto di vista, ti accorgi che ce n'è un altro che non avevi preso in considerazione. Ogni volta che pensi sia il momento di ridere, ti accorgi che sotto quella risata ci sono dolore e sconforto, e viceversa. Toglie e dà speranze, dona linfa vitale mentre parla di morte, esalta la forza della famiglia mentre ne racconta la distruzione.

kidding jim carrey

Lo sguardo di Jim Carrey racchiude tutto questo, in un ruolo perfetto per lui. Jim Carrey non interpreta Jef Piccirillo, Jim Carrey E’ Jef e come lui fa fatica a distinguere il sogno dalla realtà, noi facciamo fatica a distinguere lui dal personaggio che recita.

L’ultima menzione, ma solo per ordine casuale, è per la regia e l’impronta di Gondry: la narrazione che passa per la sua lente è magica, tutto sembra così semplice un attimo prima e dannatamente complicato un attimo dopo (l’oramai famoso piano sequenza della puntata 3 è così incredibile che il video del backstage è diventato già virale in rete LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=w_YeNw0N8aE), ma la tecnica non sovrasta mai la narrazione, le due cose si fondono insieme in un miracolo produttivo raro da trovare al giorno d’oggi. E siamo solo a metà dell'opera.

kidding jim carrey