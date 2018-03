SESSO, TACCHI A SPILLO E ROCK’N’ROLL – SORPRESA MANESKIN, NEL NUOVO SINGOLO CANTANO IN ITALIANO: "SOLO UNA CASUALITA’" – DAMIANO BOMBA SEXY: "NON SO PERCHE’ PIACCIO E ME LA GODO" – E POI VA IN MODALITA’ MARCHESE DEL GRILLO: “I RED HOT CHILI PEPPERS? NOI SIAMO NOI…” – VIDEO

Rita Vecchio per il Messaggero

Sempre seminudi. Super truccati. Anticonformisti. E con il bene e il male sul ring. I Maneskin sono tornati. Il nuovo chiaro di luna, parafrasando il nome di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, si intitola Morirò da re, nuovo singolo, per la prima volta in italiano, che dal 23 marzo girerà in radio.

ITALIANO«L'italiano è stata una casualità - dice Damiano, che a X Factor ha fatto impazzire fan di ogni età e che anche in questo live non ha fatto a meno della pole dance su Kiss This dei The Struts in cui balla seminudo e con tacchi a spillo - scriviamo in entrambe le lingue e lo facciamo senza mai abbassare il livello». Un pezzo composto durante i giorni di pausa del tour, che arriverà a Roma il 6, 7 e 22 aprile al Quirinetta (tutte sold out dopo sei ore dalla messa in vendita). «I Maneskin possono partire dal testo o dalla musica - dice Thomas, il chitarrista - il nuovo, a differenza di Chosen, singolo nato con il basso, prende avvio dalle chitarre».

IL VIDEOIl video, che uscirà il 26 marzo, è a metà strada tra provocazione e perversione. Al posto del prete ci sono la statuetta della Madonna e il rosario al collo, ci sono sesso, fumo e rock’n'roll, tra edonismo e narcisismo. Damiano ha consapevolezza di piacere: «Non so perché, ma è così, e me la godo». Insomma, si diverte Damiano, prima di salire sul palco del club Santeria di Milano. Pure quando spiega il suo nickname Instagram: YKAAAR. «Ho la fissa per l'iconografia delle ali e mi piace puntare in alto».

SICUREZZAIl testo del nuovo pezzo è forte («Marlena vinci la sera, spogliati nera/ Prendi tutto quello che fa comodo/ E sincera apri la vela dai viaggia leggera/ Tu mostra la bellezza a questo popolo», recita il ritornello) tra il male e il bene, e punta addirittura alla redenzione. «Siate sicuri di voi. È questo il nostro messaggio che vogliamo trasmettere con i comportamenti, con quello che viene giudicato male e arrogante. Dal male nasce il bene. Dallo sbagliato, il giusto. Il buono nasce credendo in ciò che si fa, senza farsi spaventare da nessuno. Un po' come la nostra scelta di mollare tutto per fare musica. Senza farci condizionare dal mondo esterno».

Il nuovo disco uscirà a ridosso del tour invernale. Un disco nuovo che andrà alla ricerca di un «autentico suono Maneskin», ci tengono a precisare. Perché se è vero che a tratti ricordano - e ne sono un po' fieri quando glielo fanno notare - i Red Hot Chili Peppers, loro puntano ad altro: «noi siamo noi e non vogliamo somigliare a questo o quell'artista».

AUTUNNOIl tour autunnale? «D'estate prendiamo il sole - scherzano - ma poi daremo il meglio. La scaletta sarà diversa, niente cover. Porteremo tutto quello che siamo - dice Victoria - la nostra vera dimensione è una soltanto: il palco».

