IN UNA SETTIMANA SPAVENTOSA, ''HALLOWEEN'' DOMINA IL BOX OFFICE IN ITALIA E AMERICA, MA ''SUSPIRIA'' IN SOLE DUE SALE A LOS ANGELES INCASSA 179MILA DOLLARI, LA MIGLIOR MEDIA/SALA DI TUTTO IL 2018. QUINDI LA BATTAGLIA SARÀ MICHAEL MYERS CONTRO SUSIE BANNON - DA NOI ''EUFORIA'' DI VALERIA GOLINO CON 536 MILA EURO IN 235 SALE E’ IL MIGLIOR RISULTATO DALLO SCORSO MAGGIO PER UN FILM ITALIANO - IN GB IL BIOPIC SU FREDDY MERCURY INCASSA 12 MLN

JAMIE LEE CURTIS IN HALLOWEEN

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 28 ottobre 2018.

Dolcetto o scherzetto? In una settimana spaventosa sotto tutti i punti di vista, trionfano in tutto il mondo Michael Myers con la sua maschera spettrale e la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis armata di fucilone nel super-remake-reboot-sequel Halloween diretto da David Gordon Green, primo questa settimana in America con 32 milioni di dollari, con un totale di 124 milioni e un totale globale di 172, e primo da noi con 1 milione 170 mila euro. Ma la notizia più interessante, per noi, è che al suo esordio americano, in due sale a Los Angeles e a New York, Suspiria di Luca Guadagnino, incassando 179 mila dollari, ha la migliore media sala di tutto il 2018. Superiore anche a quella di The Shape of Water di Guillermo Del Toro un anno fa.

Questo vuol dire che quando il film si espanderà, già da questa settimana, la battaglia sarà Halloween contro Suspiria. O, se volete Michael Myers contro Susie Bannon. Bel match. Pensando anche al fatto che David Gordon Green era il regista scelto da Guadagnino, produttore, per girare Suspiria. Ma non ci sono solo horror, visto che Bohemian Rhapsody, il biopic sulla vita di Freddy Mercury, nel suo esordio inglese ha già incassato 12,2 milioni di dollari. Ma andiamo per ordine.

suspiria guadagnino trailer 8

In Italia, quindi, è primo Halloween con 1 milione 170 mila euro, secondo A Star Is Born con Lady Gaga con 955 mila euro per un totale di 5 milioni. Terzo Piccoli brividi 2 con 595 mila euro. Al quarto posto troviamo finalmente un film italiano, Euforia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, con 536 mila euro in 235 sale. E’ il miglior risultato dallo scorso maggio per un film italiano. Cosa di per sé non grandiosa, ma qualcosa si muove nell’interesse del pubblico. Benino anche la commedia Uno di famiglia di Alessio Maria Federici, quinto con 493 mila euro ma con 353 sale.

suspiria guadagnino trailer 1

Tra le prime non sono andati bene né 7 sconosciuti a El Royale, 325 mila euro, Disobedience con Rachel Weisz e Rachel McAdams coi baci lesbo, 117 mila euro, né Achille Tarallo di Antonio Capuano, il film italiano più stracult della stagione, 91 mila euro. Ma la sua distribuzione era solo in Campania. Intanto, il piccolissimo film siciliano La fuitina sbagliata, prodotto dai fratelli Cannavale, figli di Enzo, è arrivato a 765 mila euro. Magari ricominciare dai piccoli film con esordienti è la strada più giusta.

euforia

In America, dopo i 32 milioni di dollari di Halloween, troviamo A Star Is Born, 14 milioni di dollari per un totale di 148 milioni e un totale globale di 253. Terzo Venom con Tom Hardy con 10 milioni, un totale americano di 187 e globale di 508. Quarto Piccoli brividi 2 con 7,5 milioni per un totale di 38 e un totale globale di 62. La new entry Hunter Killer, avventuroso marino con Gerard Butler e Gary Oldman, è quinto con 6,6 milioni. Johnny English, al suo esordio americano, si ferma a 1,6 con 544 sale. Suspiria con due sale, come abbiamo visto, ha spaccato. Speriamo bene per le prossime settimane. Da noi si dovrebbe vedere a gennaio.

