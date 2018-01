IL SETTIMANALE “OGGI” PUBBLICA LE FOTO DI FAUSTO BRIZZI E LA MOGLIE CLAUDIA ZANELLA MENTRE SI SCAMBIANO TENEREZZE AL LUNA PARK DELL’EUR - LA COPPIA E' TORNATA INSIEME E STA PROVANDO A SUPERARE LA CRISI INNESCATA DALLO SCANDALO MOLESTIE CHE HA COINVOLTO IL REGISTA

Anticipazione stampa da “OGGI”

fausto brizzi con la moglie claudia zanella

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, pubblica fotografie del regista Fausto Brizzi e della moglie Claudia Zanella, scattate in un luna park in zona Eur, a Roma, non lontano dalla casa dove sono tornati a vivere insieme, che dimostrano come la coppia stia cercando di superare insieme lo scandalo che ha coinvolto il regista.

Tenerezze sulle giostre con la figlia. Poi Brizzi accarezza il viso della compagna e la bacia.

fausto brizzi e claudia zanella 010