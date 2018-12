SEXY IENA - NADIA TOFFA CON LA MAGLIA TRASPARENTE SENZA REGGISENO - ECCO IL SUO LOOK PER USCIRE CON GLI AMICI IL GIORNO PRIMA DELLE TERAPIE: "QUALE MIGLIORE MODO PER NON PENSARCI?" - NADIA TOFFA STA COMBATTENDO UNA DURA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO...

Nadia Toffa è una delle presentatrici della nuova edizione de "Le Iene Show", programma che è tornata a condurre dopo aver avuto un malore lo scorso anno, cosa che le ha fatto scoprire di avere un cancro. Nonostante stia combattendo una dura battaglia contro la malattia, non perde mai il sorriso e la positività, tanto da essere diventata un esempio per tutti coloro che si trovano nelle sue stesse condizioni. Di recente ha mostrato sui social cosa fa il giorno prima delle terapie: esce con gli amici e sfoggia dei look alla moda, mettendo in mostra il suo inedito lato sexy.

Il look sexy di Nadia Toffa

Nadia Toffa è una vera e propria guerriera e lo dimostra a ogni sua apparizione pubblica, apparendo sorridente e positiva nonostante il duro periodo che sta affrontando da più di un anno. Sta combattendo contro il cancro, malattia che le ha fatto perdere i capelli a causa delle chemioterapie a cui si sottopone regolarmente, ma a "Le Iene Show" è sempre più glamour che mai e non ha paura di fare riferimento al fatto che indossa delle parrucche, sfoggiando i modelli più svariati, da quella rosso fuoco a quella riccia e nera, fino ad arrivare a quella rosa.

Di recente su Instagram si è mostrata in un'inedita versione sexy, per uscire con gli amici la Toffa ha infatti indossato una t-shirt nera senza reggiseno con la scritta "I'm a Monster", abbinata a una giacca di paillettes grigio scuro. Nella didascalia dello scatto ha scritto: "Buonasera! Domani faccio terapie! Quale miglior modo per non pensarci se non uscire con gli amici! Vi piace il look Monster? Buona serata ragazzi belli". Insomma, Nadia è ormai diventata un esempio di forza e positività per tutti quelli che combattono contro un aggressivo tumore, a dimostrazione del fatto che il male non riesce proprio ad abbatterla. La sua vita va avanti e, anche se non è ancora guarita, ha intenzione di godersi al massimo ogni giorno, sapendo bene di poter contare sul sostegno delle persone care.

