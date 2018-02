SGARBI FAMILIARI - PANZA: ‘DA QUANTO C'HO CAPITO IO, LA FAMIGLIA SGARBI È STATA PIÙ TRADIZIONALE DI QUANTO LE PERIPEZIE DEL FIGLIO POSSANO LASCIAR IMMAGINARE. DUE SPOSI DELLA PROVINCIA, «DI SANI PRINCIPI». FARMACISTI DEL PAESE, CON IL PESO BORGHESE CHE QUESTO RUOLO AVEVA 50 ANNI FA. ORA ESCE IL QUARTO ROMANZO, POSTUMO, DEL PADRE GIUSEPPE, CHE PER 60 ANNI SI TENNE DENTRO I SUOI RACCONTI

Pierluigi Panza per il Corriere della Sera

Da quanto c' ho capito io, la famiglia Sgarbi è stata più tradizionale di quanto le peripezie del figlio possano lasciar immaginare. Una coppia di sposi della provincia, di quelli che si definirebbero «di sani principi». Farmacisti del paese, con il peso borghese che questo ruolo aveva una cinquantina d' anni fa; più esuberante e inventiva mamma Rina, Giuseppe Sgarbi uomo silenzioso. «Sgarbi papà» scelse Farmacia perché «c' erano meno esami da fare» e lì incontrò la sua Rina.

Un uomo rigoroso per l' ordine e il rispetto degli orari, soprattutto pranzo e cena. Da qui, le abitudini del figlio per i non-orari, non-pranzi. Quando si mise a scrivere in tarda età pensai a una manovra costrittiva della figlia Elisabetta o, forse, a tenaglia dei due figli. Ma poi uscì Lungo l' argine del tempo. Memorie di un farmacista e si capì che quest' uomo si era tenuto dentro una sessantina-settantina d' anni qualcosa da raccontare.

E che allora, finito in quella casa-wunderkammer esito della connoisseurship del figlio, si era deciso a tirar fuori: memorie, mulini sul Po, pesca sul Livenza una punta di Bacchelli e una del Tobino di Il figlio del farmacista . Finito? No, ci aveva preso gusto. Il Camilleri intimista di Ro Ferrarese pubblicò Non chiedere cosa sarà il futuro , stream of consciousness sull' esistenza: bilancio di una vita vissuta, incontri importanti come quelli con Bassani e Zurlini.

Quando rimase vedovo nella casa di Ro chiesi una volta al figlio come «andava». Mi rispose che aveva intorno un sacco di gente che lo accudiva.

Quindi bene. Infatti arrivò un altro libro, Lei mi parla ancora , romanzo-elegia dove «Nino» Sgarbi racconta, in un dialogo a distanza, la passione inesauribile per la sua sposa di tutta la vita, Caterina Cavallini scomparsa nel 2015 dopo 65 anni di matrimonio.

Su questo punto sarebbe interessante sentire il parere del figlio.

Pagine e commenti un po' commoventi: «Un giorno ci ritroveremo di nuovo e sarà bellissimo, le parole non serviranno più».

Forse si sono già ritrovati, come tutte le coppie che si sono amate. Intanto, l' 8 febbraio uscirà il suo quarto e ultimo romanzo, pubblicato come sempre da Skira: Il canale di cuori .

