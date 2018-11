cruciani sgarbi

Da ''La Zanzara - Radio24''

“ I reati di Salvini e di Lucano sono identici. Sono reati politici….Così Vittorio Sgarbi a La Zanzara su Radio 24, parlando della cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano a Sutri.

(…) Cruciani sei un vigliacco, un fascistello di merda, un vigliacchetto in stile Casa Pound. Parli come quelli di Casa Pound…Quindi esalta la figlia 19enne di Lucano: “Voi non avete idea di come sia la figlia di Lucano. Quando un giorno vedrete la figlia di Lucano, capirai molte cose. Una ragazza di pelle bianca raffinata, elegante, con i capelli biondi. Tu la vedi e capisci perché abbiamo dato la cittadinanza a Lucano in nome di una capacità di generare dei giovani meravigliosi e bellissimi. Quanti anni ha? 19 anni, meravigliosa”.

Poi parla del fascismo: “Il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono, e tanti lo dicono, ma il momento peggiore è quello delle leggi razziali. Lì non c’è nessuno che ti salva. Ma è un dato di fatto che abbia fatto qualcosa di buono. La Treccani non è buona? La Normale di Pisa non è buona? Gentile non è buono? Guttuso era fascista. Ingrao era fascista. Montanelli era fascista. Il fascismo non è di per sé il male, il fascismo è una scelta politica discutibile e sbagliata, è in assoluto un errore dell’umanità la persecuzione degli ebrei. Sono due cose distinte. Posso dire questo: l’Eur e Piacentini sono meglio di Fuksas. Quindi la Nuvola di Fuksas è peggio del Palazzo dell’Agilità. Gli architetti del fascismo erano meglio di Fuksas. Non c’è dubbio, erano meglio di Fuksas. Avrebbero fatto meglio di Di Maio, è indiscutibile. Che sia meglio di Di Maio qualunque ministro del fascismo, non c’è dubbio. Tra Mussolini e Di Maio non c’è paragone? No, anche Farinacci era meglio. Basta qualunque fascista di quegli anni, tu prendi un qualunque ministro dell’epoca, era un ministro che sapeva quello che faceva. La legge Rocco per esempio vale mille volte della legge che farà Bonafede”.

