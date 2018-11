2 nov 2018 13:48

SGARBI VIDEO-FLASH! - "LA MORTADELLA È SUBLIME, NON VUOLE ESSERE DESIDERATA, VUOLE ESSERE MANGIATA, NON VUOLE ESSERE CORTEGGIATA VUOLE ESSERE PRESA, NON VUOLE ESSERE SEDOTTA, VUOLE FARTI GODERE. È UNA VERA TROIA, È LA TROIA ASSOLUTA. IL CULATELLO È LA FIGHETTA, UN PO' FINOCCHIO. IL PROSCIUTTO È LA FIGA CLASSICA DI 40 ANNI. LA MORTADELLA È COME SE LA FIGA SI SCIOGLIESSE IN BOCCA. TI DICE: PRENDIMI!"