Maurizio Costanzo show con Dago, Corona, Ventura, Sgarbi ecc

LA PUNTATA PIÙ TRASH DEL ''COSTANZO SHOW'' MINUTO PER MINUTO

Giada Oricchio per www.iltempo.it

roberto d agostino e fabrizio corona

Grande Fratello Vip? Isola dei Famosi? Pomeriggio Cinque? Assolutamente no: il Maurizio Costanzo Show vince la palma d’oro per la prima puntata più trash della stagione televisiva. Corona insulta D’Agostino a suon di “Non sei nulla, che lavori fai, chi ca**o sei”, Costanzo si schiera apertamente con il rivoluzionario della comunicazione in Italia (cit. Corona), Belen Rodriguez replica se stessa all’infinito, Malgioglio si dimentica le parole della sua canzone, Sonia Bruganelli non riesce a spiegare perché prende l’aereo privato e non di linea, Alba Parietti ridacchia sulla scarsa sagacia di Christopher Lambert e Vittorio Sgarbi paragona ogni ospite a un animale finché non si becca un sonoro vaffa da Costanzo. La più sobria? Simona Ventura.

Corona vs Dago - Sono bastati 20 minuti di Fabrizio Corona contro Roberto D’Agostino contro Platinette contro Vittorio Sgarbi contro Malgioglio per capire che si era di fronte a una puntata da antologia del “Maurizio Costanzo Show”. Per l’occasione “Costanzo Freak Show”. Il tema era la provocazione e lo svolgimento è andato al di là delle più rosee aspettative. Costanzo è partito con il piede sull’acceleratore: “Fabrizio domani (oggi, nda) entri nella casa del GFVip per confrontarti con Silvia, l’ami ancora?”, “No, non credo”, “Uhm cosa le dirai? Dà un’anticipazione”, “Non lo so, sono uno di pancia e boh magari la vedo e… Lo sai che ho fatto sesso con 30 ragazze in un mese?” e Malgioglio: “Mancavo solo io”.

FABRIZIO CORONA VIVA LA LIBERTA

Già così il pubblico ha ricevuto un inatteso colpo da k.o. ma Platinette aggiunge: “Ha detto ragazze, non pensionate”. Fabrizio Corona sbandiera la sua cultura stranamente però il gergo cui fa ricorso (“ca**te, str***te, me**a”) non rispecchia la famosa raffinatezza. D’Agostino ricorda che è pluricondannato e sottolinea: “Con tutti i nostri problemi dobbiamo stare qui a sentire…”, Corona: “Questa è retorica del ca**o, è da paraculo. Quelle tue e della Lucarelli non sono vere provocazioni. Ma credi di essere figo perché a 60 anni ti sei fatto i tatuaggi? Vedi come si arrabbiano quando li tocchi sul personale?” e a Platinette: “Le tue sono battute del ca**o”.

Il pene come arma di distruzione di massa degli avversari. Platinette replica: “Invece le tue provocazioni rimarranno nella storia, eh?”. D’Agostino la tocca piano: “Lui non provoca, lui è finito in galera” e Corona si altera: “Io ho insegnato questo mestiere pure a te, scrivevi per mio padre gli articoli di fondo, tutte le volte che c’era un problema mi chiamavi e mi leccavi il c**o, mi chiedevi di risolverlo. Dagospia è un braccio della mia agenzia”.

FABRIZIO CORONA

Il battibecco prosegue con Dago: “Non puoi confondere le condanne con la provocazione. Non puoi dire che Corona è la trasgressione, lui mi dà fastidio perché dice ‘io rifarei tutto’, ma stiamo parlando di reati. E’ un esempio di m**da. Sputtanava le persone” e l’ex paparazzo: “Sono personaggi che hanno lo spessore di una cartina”. Se qualcuno ancora non l’avesse capito alle 24.10 ci troviamo di fronte a una shitstorm di proporzioni gigantesche.

Maurizio Costanzo è furioso e si schiera con Fabrizio che in suo onore si è tatuato sul collo la scritta “Maurizio mio maestro”. Il giornalista tuona contro D’Agostino: “Non stiamo a sputtanare la gente, non sei un magistrato, anzi i magistrati l’hanno fatto uscire e quindi sta zitto oppure vattene, faccio la puntata anche con due persone… chiudetegli il microfono. Io sto dalla parte di Corona, se ti sta bene ok, altrimenti te ne vai. Niente parolacce. Basta, zitto, zitto”. Parte un brevissimo lento e Belen Rodriguez timidissima accenna qualche passo con l’ex storico e sentenzia: “Abbiamo fatto la puntata”.

Sgarbi notturni - In verità no, perché il meglio deve ancora venire: entra Vittorio Sgarbi. Costanzo scherza: “Mi ha mandato una lettera un allevatore di capre e ha detto se la smetti di dire capra, capra”, parte un siparietto con il papà di Dagospia sull’importanza di essere stro**i e quanto sia relativo essere considerati tali. Sgarbi è in formissima, ironico e strafottente senza essere greve: “Se uno non è st**zo non è niente. Ad esempio se Belen la dà a Corona e non a me, è str***a per me e non per lui, la stron***gine è relativa e transitoria. Bonolis guadagna più di me ed è st**nzo, per la moglie Sonia non è str**zo, ma per la Freddi sì”. La Bruganelli, più acuta sui social che sul palco del Costanzo Show, osserva: “Ah quindi è str**zo soggettivo”. E si va avanti così. Per Costanzo: “Questa è una puntata di st**nzi”, per Corona: “Alba è la più st**nza” e quella: “Ho capito è un titolo onorifico”.

MAURIZIO COSTANZO-scena

Simona Ventura vuole tornare al falò, mentre Belen dimostra di essere un pesciolino fuor d’acqua: “Ok, ma adesso possiamo iniziare la puntata?”. Non si è accorta di essere dentro a una pagina di storia televisiva, si sta riscrivendo e sdoganando il termine “st**zo”. Non sarebbe più un’offesa, ma nelle intenzioni di Sgarbi starebbe assumendo lo stesso significato di “cazzimma”, termine napoletano intraducibile. Alla faccia del convitato di pietra Aldo Grasso citato più volte dagli ospiti (temevano la sua recensione, nda). Vittorione è il mattatore: “Maurizio, se sopravviviamo al tuo funerale” e Costanzo fa le corna così come tutta la platea. Tra una parolaccia e un basso ventre, Malgioglio balla, canta e si sponsorizza.

Sonia vola alto - Costanzo chiede lumi a Sonia Bruganelli sull’amore per Bonolis e sull’aereo di linea: “Mi sono innamorata della sua testa, adesso è anche bello. La storia dell’aereo? Abbiamo perso le coincidenze e mi sono infuriata perché…” Viene interrotta e tenta di spiegare il concetto per mezz’ora.

belen rodriguez e vittorio sgarbi costanzo show 9

Alla fine si scopre che all’origine della provocazione c’era un concetto ecumenico di comprensione: “io posso permettermi il volo privato, ma chi non può è costretto ad aspettare ore e ore, magari con figli con difficoltà come nel mio caso”. Il padrone di casa ne ha anche per Belen: “Ce l’hai ancora la farfallina, il tatuaggio inguinale?”, “Sì un po’ sbiadita”, “Devi ringraziare la Ventura per la tua carriera” e Simona: “La vidi durante un provino e la volevo già come schedina, ma non poteva, poi siamo rimaste in contatto e l’ho messa all’Isola. Fu la vincitrice morale”.

Corona dà il placet alla Bruganelli: “Sonia li può postare gli aerei, ha tutto il diritto di farlo. Belen è l’esempio lampante di chi ha basato la sua carriera sulle provocazioni, ma nessuno sa che molte sono state un caso. La verità della farfallina è che il vestito si è aperto per caso, poi io ho detto che era un’idea mia anche se non era così. Ma molte delle provocazioni di Belen sono spontanee, non costruite” e la Rodriguez: “Ci criticano sui social? Chi se ne frega, siamo belli, fortunati, facciamo un lavoro bellissimo, siamo noi a essere famosi, siamo noi ad aver scelto questo mestiere”. Segue aspra critica alla rete aperta a chi è dotato di educazione, perlomeno quella digitale, e chi vomita odio verso i vip per non essere costretto a odiare se stesso per i propri fallimenti.

belen rodriguez e vittorio sgarbi costanzo show 24

Kim Kardashian e Paris Hilton - Roberto D’Agostino riparte all’attacco di Corona: “Tu parli di gente che lavora, te non hai mai lavorato” e la risposta non si fa attendere: “Ma che ca**o dici? Io ho cambiato la comunicazione in questo paese, tu dipendevi da me, che dici? Chi sei? Ma cosa hai fatto nella vita? Hai imparato da me”. Il circo circense si arricchisce di un’esibizione di Malgioglio che non si ricorda le parole di “Mi sono innamorato, ma di tuo marito” e che è stufo di “Gelato al cioccolato”: “Pupo prende un sacco di soldi per quella canzone quando va in Russia e io non prendo niente. Faccio un appello a Putin…”, Platinette dice qualcosa e si becca: “Stai zitta cretina”, chiosa Costanzo: “Zitte!”. C’è pure un confronto D’Agostino-Malgioglio su atteggiamenti eccessivi da gay pride e il cantante: “Mi cliccano Kim Kardashian e Paris Hilton cosa vuoi che mi importi? Io non ho mai subito episodi di omofobia, a casa mi diverto a scopare… per terra”.

Gerò però - E’ il momento di Simona Ventura e Maurizio Costanzo indaga su chi non voleva lavorasse: “Nomi non ne faccio, ma per anni ci sono state persone che non volevano farmi lavorare. Io ho lavorato lo stesso e adesso il grande successo di quel gioiello che è Temptation Island Vip. L’amore? Sì sono ancora fidanzata (con Gerò Carraro che da un po’ di tempo non si vede più al fianco della conduttrice, nda). Ci sono alti e bassi in una relazione di 8 anni, abbiamo deciso di ricominciare a fare i fidanzatini, a corteggiarci, a prendere l’aperitivo, dobbiamo trovare nuovi stimoli”. Corona sembra scettico.

simona ventura che cerca di non ridere mentre bettarini litiga con la fidanzata

Platinette stuzzica Belen sulla bacchettata di Maria De Filippi: “Non mettere il culo a pizzo” e l’argentina: “Non è una critica, è una dote”, D’Agostino: “E’ l’unica cosa che sa fare. Belen è l’essenza della figa” e Corona: “Fidati non sa fare solo quello”. Una gaffe involontaria. E la Rodriguez fa una goffa imitazione di Virginia Raffaele che la imitava.

Costanzo prova a essere serio: “Fabrizio come ti vedi da vecchio?” e quello: “Non mi vedo” e Belen lo asfalta: “E’ da quando lo conosco che dice che muore a 40 anni, ora a 50 anni, sposta l’età man mano che arriva il momento”, poi gli chiede: “Vorresti avere altri figli?”, “Quando riuscirò a realizzarmi completamene e a trovare un equilibrio spero di innamorarmi e di avere un altro figlio” è la risposta dell’uomo-brand che affida il suo pensiero a un pistolotto conclusivo: “Gli applausi per me dimostrano che qualcosa ho dato in questi anni. Io sono uno che ha sbagliato tanto, ma mi sono sempre rialzato e voi da me dovete imparare solo questo”.

platinette

“Cinghiale”, “No porco”, “Vaffa” - Vittorio Sgarbi torna protagonista: “Corona è andato in galera ingiustamente perché i suoi reati non sono da galera. Malgioglio è un animale da casa, un gatto, un gattone messo male”, “Altro che gatta malata e randagia, io sono un uccello, un volatile” lo incalza il cantautore. Sgarbi prosegue paragonando ogni ospite a un animale, Costanzo dice: “Io sono un cinghiale” e quello: “Te Maurizio potresti essere un porco” e il giornalista di pancia e di cuore: “Ma vaff***ulo!!”. Non una, ma due, tre volte. La chiusura dell’horror show non può che essere un ragazzo preso dalla platea e sbavante per Belen. Sale sul palco, la showgirl invece di due bacini sulla guancia, si offre per un lento e il giovane: “C’è la mia ragazza nel parterre”. Inquadratura su una giovane nera in volto.

Il “Maurizio Costanzo Show” è stato un successo sui social. Molto divertita la comunità di Twitter: “In questa puntata il più sobrio è Malgioglio”, “Ecco questo sarebbe il cast perfetto per il GFVip”, “Subito dentro la casa a posto di quei soprammobili”, “Immaginate questi ospiti come cast del prossimo GFVip, 88% di share a prescindere”, “Capolavoro assoluto del trash, al GF nemmeno se si impegnano raggiungono questi livelli”, “Puntata trashissima, mancano solo Fede, D’Eusanio e Busi”.

