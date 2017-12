SI SCHIANTA AL 3,4% FLAVIO INSINNA CON L’ULTIMA PUNTATA DI “LA STRADA SENZA TASSE” SU RAITRE - FA PEGGIO ANCHE DELL’ENNESIMA REPLICA DI “BASIC INSTINCT” SU RETE4 (5%) E DI “UN POVERO RICCO” SU LA7 (4%) - LA SERATA LA VINCE RAIUNO CON ANGELINA JOLIE VERSIONE STREGA NEL FILM “MALEFICENT” (15,4%)

Da www.davidemaggio.it

insinna

Su Rai1 il film Maleficent ha conquistato 3.540.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la fiction Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.139.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Real Steel ha interessato 1.342.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Fausto & Furio – Nun potemo perde ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Strada Senza Tasse ha raccolto davanti al video 786.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Basic Instinct totalizza un a.m. di 1.058.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Un Povero Ricco ha registrato 921.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 679.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare ha ottenuto 448.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Criminal Minds ha raccolto 684.000 spettatori con il 3%. Su Iris I Nuovi Eroi segna 376.000 spettatori con l’1.6%. Su La7d Josephine Ange Gardien raggiunge 304.000 spettatori con l’1.9%.

flavio insinna contro massimo galanto di tvblog 2

Access Prime Time

Sottotono Un Posto al Sole.

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.930.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.630.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.072.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 917.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 La Strada senza Tasse raccoglie 1.134.000 spettatori con il 4.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.623.000 spettatori pari al 6.7%. Su La7 L’Anno di 8 e ½ ha interessato 756.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 616.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove O’ Mare Mio ha raccolto 219.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 417.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Bene The Wall.

insinna strada senza tasse

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.593.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.763.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.994.000 spettatori (17.8%) mentre The Wall raccoglie 4.329.000 spettatori (21.9%). Su Rai2 Qualcosa di Inaspettato ha raccolto 767.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 576.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.133.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 876.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 316.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 222.000 spettatori con l’1.3% mentre 4 Ristoranti ha divertito 466.000 spettatori con il 2.2%.

premiere di maleficent, 2014

Daytime Mattina

Sempre buoni risultati per Buongiorno Regione.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.061.000 telespettatori con il 20.5%. Storie Italiane ha ottenuto 1.189.000 spettatori con il 18.4% di share. Su Canale5 Un Cane per Due ha intrattenuto 609.000 spettatori (9.5%). Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 155.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia 1 Legends of Tomorrow ottiene un ascolto di 154.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Rai3 Buongiorno Regione convince 475.000 spettatori pari al 10.2% di share. Nel Segno di Roma segna 164.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 177.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 257.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 302.000 spettatori pari al 4.7%.

ANGELINA JOLIE

Daytime Mezzogiorno

In pochi per Legends of Tomorrow.

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.171.000 spettatori con il 15.6%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.122.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.282.000 telespettatori con il 13.3%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento raccoglie 311.000 spettatori (3.8%), nella prima parte, e 584.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 Legends of Tomorrow ottiene un ascolto di 173.000 spettatori pari al 2.2% di share. Sulla stessa rete Sport Mediaset ha ottenuto 997.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 TG3 delle 12 raccoglie 1.021.000 spettatori (10%). Colpo di Scena ha ottenuto 669.000 spettatori (5.2%). Passato e Presente ha raccolto 497.000 spettatori (3%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 378.000 spettatori con il 3.3% di share mentre La Signora in Giallo 751.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira Il Diario interessa 256.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta non sfonda senza concorrenza.

zero e lode alessandro greco

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 1.953.000 spettatori con il 12.3%. La Vita Diretta ha raccolto 1.700.000 spettatori con il 13%, nella prima parte, e 2.333.000 telespettatori con il 16.6%, nella seconda parte. Su Canale5 Una Vita ha convinto 2.605.000 spettatori con il 16% di share. Sulla stessa rete Quello che Nascondono i Tuoi Occhi ha appassionato 1.941.000 spettatori con il 13.6%. Il Segreto ha appassionato 2.420.000 spettatori con il 18.7%. Family for Christmas ha fatto compagnia a 1.751.000 spettatori con il 12.7%. Su Rai2 Detto Fatto XMas ha raccolto 1.055.000 spettatori con il 7%. Good Witch ha convinto 496.000 spettatori (3.9%), nel primo episodio, e 469.000 spettatori (3.4%), nel secondo episodio. Su Italia1 la serie animata I Simpson ha raccolto 1.068.000 spettatori (6.5%). Pongo, il Cane Milionario ha raccolto 638.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 il Commissario Rex ha fatto compagnia a 765.000 spettatori (5.7%). Aspettando Geo ha interessato 1.001.000 spettatori con il 7.9% mentre Geo ha registrato 1.759.000 spettatori con il 12.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 878.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 395.000 spettatori con il 2.4%. Trapezio ha interessato 166.000 spettatori (share dell’1.2%).

RENATO POZZETTO

Seconda Serata

Bene su La7 la serata Pozzetto.

Su Rai1 L’Albero dei Desideri è stato seguito da 1.295.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 Morandi – D’Amore d’Autore ha totalizzato una media di 743.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rai2 La Premiere Etoile segna 150.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 568.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 I 2 Soliti Idioti è visto da 700.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 Formula per un Delitto è stato scelto da 312.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 E’ Arrivato Mio Fratello ha ottenuto 553.000 spettatori con il 4.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.497.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.203.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 2.122.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.591.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.602.000 (10.1%)

Ore 19.00 1.987.000 (10.6%)

TG5

Ore 13.00 2.847.000 (18.3%)

Ore 20.00 4.630.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.496.000 (11.8%)

Ore 18.30 873.000 (5.4%)

TG4

Ore 11.30 323.000 (4%)

Ore 18.55 818.000 (4.5%) prima parte, 851.000 (4.2%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 561.000 (3.4%)

Ore 20.00 973.000 (4.4%)