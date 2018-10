DAL CAIMANO AL LEONE - NON C'È SOLO VERONICA LARIO AD AVER INVESTITO IN GENERALI (3 MILIONI): C'È LA CONTESSA VISCONTI DI MODRONE (CON IN TOTALE 220 MILIONI DI INVESTIMENTI FINANZIARI E ZERO DEBITI), UN SIGNORE BAVARESE DI 87 ANNI CHE OGNI ANNO DEPOSITA IN ASSEMBLEA I SUOI 50 MILIONI IN AZIONI. CHE QUEST'ANNO GLI HANNO PERMESSO DI INCASSARE 2,7 MLN IN DIVIDENDI...