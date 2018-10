COSE MAI VISTE: UNO DONA 500 MILIONI E QUELLI DICONO ''NO GRAZIE''! È SUCCESSO ALLO IEO, IL POLO MILANESE DI ECCELLENZA ONCOLOGICA, CON DEL VECCHIO (LUXOTTICA) PRONTO A SGANCIARE MEZZO MILIARDO PER L'ESPANSIONE. CIMBRI, AD DI UNIPOL, LO HA RESPINTO: GLI ALTRI SOCI PER NON ESSERE DILUITI AVREBBERO DOVUTO METTERE MANO AL PORTAFOGLI. E INVECE VOGLIONO MANTENERE LA SRL E NON PASSARE A UNA FONDAZIONE: OGGI CERTI SOGGETTI GENEROSI HANNO I SOLDI, DOMANI CHISSA'