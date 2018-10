C’ERAVA-MOU POCO AMATI - CRISTIANO RONALDO TORNA A MANCHESTER E RITROVA MOURINHO DOPO LE RUGGINI DI MADRID – L'ALLENATORE SI DIVERTE CON I SUOI ‘MIND GAMES’: “JUVE FAVORITA PER LA CHAMPIONS” – INTANTO I GIORNALI INGLESI SPARANO A PALLE INCATENATE SUL PRESUNTO STUPRO DI CR7 - LA JUVE PERDE MANDZUKIC PER UNA DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA E EMRE CAN PER UN NODULO ALLA TIROIDE – IL COLPO DI TESTA DI GEORGINA: SI E’ FATTA BIONDA…