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SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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ANDARE IN VACCHI – VIDEO! IL RAM-POLLO SVALVOLATO SI ALLENA SUL FRECCIAROSSA: TORSO NUDO E SCALZO, SI ARRAMPICA SULLE CAPPELLIERE E INIZIA A FARE FLESSIONI, POI ARRIVA FIORELLO E…
LA FINE DEL “CELESTE” IMPERO – IL PREZZO DELLA CORRUZIONE PAGATA A ROBERTO FORMIGONI? ERANO LE “VACANZE FATTE A SPESE ALTRUI” – LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CHE HA INFLITTO ALL’EX GOVERNATORE LOMBARDO LA “PENA MASSIMA” PER CORRUZIONE (7 ANNI E 6 MESI): IN CAMBIO DI QUESTI FAVORI LA GIUNTA CHE PRESIEDEVA AVREBBE FAVORITO LA FONDAZIONE MAUGERI E IL SAN RAFFAELE CON…
VENGHINO, SIGNORI, VENGHINO, LO SPREAD È SERVITO: SI APRE LA STAGIONE DEI SALDI PER LE BANCHE ITALIANE. CON 70 MILIARDI CI SI COMPRA TUTTI I PRIMI 5 ISTITUTI DEL BELPASE. E CON SOLI 8 MILIARDI TI PORTI A CASA UBI; BANCOBPM E MPS INSIEME. ECCO L’EFFETTO DELLE PERDITE IN BORSA CAUSATE DALLA CRISI DELLO SPREAD. DA MAGGIO CAPITALIZZAZIONI TAGLIATE DI OLTRE IL 30%. LE BANCHE INDEBOLITE RIDURRANNO DI NUOVO IL CREDITO E SCARICHERANNO SUI CLIENTI I COSTI IN PIÙ DELLA RACCOLTA BANCARIA
IL CASO DEL 16ENNE DI CRETEIL, IN FRANCIA, CHE HA PUNTATO LA PISTOLA CONTRO LA SUA INSEGNANTE EVIDENZIA LE DIFFICOLTA’ DEL SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE A GESTIRE MULTICULTURALISMO, DIFFERENZE SOCIALI E RELIGIOSE - PESA L’EDUCAZIONE RICEVUTA IN FAMIGLIA, I GIOVANI MUSULMANI DIFENDONO “UNA VISIONE ASSOLUTISTA DELLA RELIGIONE”, LA SUBALTERNITA’ DELLA DONNA E LA CENTRALITA’ DEL CORANO - VIDEO
C’ERAVA-MOU POCO AMATI - CRISTIANO RONALDO TORNA A MANCHESTER E RITROVA MOURINHO DOPO LE RUGGINI DI MADRID – L'ALLENATORE SI DIVERTE CON I SUOI ‘MIND GAMES’: “JUVE FAVORITA PER LA CHAMPIONS” – INTANTO I GIORNALI INGLESI SPARANO A PALLE INCATENATE SUL PRESUNTO STUPRO DI CR7 - LA JUVE PERDE MANDZUKIC PER UNA DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA E EMRE CAN PER UN NODULO ALLA TIROIDE – IL COLPO DI TESTA DI GEORGINA: SI E’ FATTA BIONDA…
CAFONALINO - È PARTITA VIDEOCITTÀ A ROMA, CON OLTRE 78MILA PRESENZE NEL WEEKEND - DALL'INAUGURAZIONE ALLE EX CASERME DI VIA GUIDO RENI, ALLE MASTERCLASS DI GABRIELLA PESCUCCI, SABINA GUZZANTI, DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO - IL VIDEOMAPPING SUI MONUMENTI DEL CENTRO, CON DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE DI PUBBLICO, SARÀ RIPROPOSTO GIOVEDÌ 25 E VENERDÌ 26
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
UNA PILLOLA AL GIORNO LEVA IL CANCRO DI TORNO – MELANIA RIZZOLI: “È IL RIBOCICLIB, CHE SOMMINISTRATA ALLE DONNE CON TUMORE AL SENO AVANZATO MIGLIORA I RISULTATI OTTENUTI CON LA SOLA TERAPIA ORMONALE. CON QUESTO FARMACO SI RALLENTA LA CRESCITA DEL TUMORE CON UNA PILLOLA AL GIORNO – UN TRAGUARDO DI OLTRE 30 ANNI DI RICERCA NELLA LOTTA AL TUMORE, LA CUI PRIMA ARMA TERAPEUTICA È E RIMANE LA…