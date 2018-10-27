QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete verso il basso e troverete l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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CORONA DI SPINE PER MEDIASET – ASCOLTI FLOP, UN CAMPER DISTRUTTO E UNA DENUNCIA PER PUBBLICITÀ OCCULTA: ECCO IL RISULTATO DELLA SCENEGGIATA DI “FURBIZIO” AL GF VIP – IL CODACONS: “DURANTE LA PUNTATA CORONA HA RECLAMIZZATO IL SUO MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO” – ECCO COSA RISCHIA IL BISCIONE – VIDEO
BANCOMAT DI CITTADINANZA – SLITTA AD APRILE L’INVIO A 6,5 MILIONI DI PERSONE DELLA CARD MAGNETICA CON IL SUSSIDIO DA 780 EURO – A SPEDIRLA SARÀ L’INPS, MA TITO BOERI STA FACENDO RESISTENZA – ALL’ENTE PREVIDENZIALE INSIEME AL MEF SPETTA ORA SCREMARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI: ECCO COME FUNZIONA
BAZOLI E CAVOLI - IN OCCASIONE DELLA APERTURA DELLA MOSTRA ROMANTICISMO ALLE GALLERIE DI BANCA INTESA. IL BANCHIERE EMERITO “ABRAMO” BAZOLI TUONA CONTRO I SOVRANISTI SALVINI E DI MAIO MA ATTACCA ANCHE LA FINANZA INTERNAZIONALE - SE DENUNCIA LUI LO STRAPOTERE DELLA FINANZA E DELLA GLOBALIZZAZIONE DEGLI ULTIMI 20 ANNI C’È DA CHIEDERSI DOVE LUI SIA STATO IN TUTTI QUEGLI ANNI E CHE LAVORO FACESSE – IL TESTO DELL’INTERVENTO
L’ITALIA CROLLA A PEZZI – UN TECNICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI 55 ANNI È MORTO DURANTE DEI RILIEVI SU UN PONTE CHE HA CEDUTO NEL RAVENNATE - L'INCIDENTE È STATO FILMATO IN DIRETTA. NEL VIDEO SI SENTONO LE URLA DEI VIGILI DEL FUOCO CHE INTIMANO DI ALLONTANARSI DALLA STRUTTURA POCO PRIMA DEL CROLLO: IL TECNICO CORRE VERSO L'ARGINE SINISTRO, MA NON RIESCE A METTERSI IN SALVO PER POCHI METRI (VIDEO CHOC)
COME SI DICE IN GIAPPONESE NON MOLLARE MAI? LE INCREDIBILI IMMAGINI DELL'ATLETA NIPPONICA CHE DOPO ESSERSI FRATTURATA LA GAMBA IN SEGUITO A UNA CADUTA HA CONCLUSO LA MARATONA A CARPONI – LA COMPAGNA L’HA ASPETTATA CON LE LACRIME AGLI OCCHI – VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
GAY SI NASCE - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA LA PRESENZA DI QUATTRO VARIANTI GENETICHE NEL DNA ASSOCIABILI AGLI OMOSESSUALI. LE STESSE VARIANTI SONO LEGATE ANCHE A DISTURBI DELL'UMORE COME SCHIZOFRENIA E DEPRESSIONE - NEGLI ETEROSESSUALI, INVECE, QUESTE VARIANTI LI RENDEREBBERO PIÙ ATTRAENTI E CON UN MAGGIOR SUCCESSO RIPRODUTTIVO - LA RICERCA RIACCENDE IL DIBATTITO SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE SCRITTO NEL DNA