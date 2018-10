L’ITALIA CROLLA A PEZZI – UN TECNICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI 55 ANNI È MORTO DURANTE DEI RILIEVI SU UN PONTE CHE HA CEDUTO NEL RAVENNATE - L'INCIDENTE È STATO FILMATO IN DIRETTA. NEL VIDEO SI SENTONO LE URLA DEI VIGILI DEL FUOCO CHE INTIMANO DI ALLONTANARSI DALLA STRUTTURA POCO PRIMA DEL CROLLO: IL TECNICO CORRE VERSO L'ARGINE SINISTRO, MA NON RIESCE A METTERSI IN SALVO PER POCHI METRI (VIDEO CHOC)