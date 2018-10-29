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SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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UNA PREZZEMOLINA DI NOME WANDA – “ORA VOGLIO FARE TV”, LA MOGLIE-AGENTE DI ICARDI SI RACCONTA A ‘VERISSIMO’:"VORREI ANCHE UN SESTO FIGLIO, MA MAURITO NON VUOLE" – E POI PARLA DEI RAPPORTI CON L'EX MAXI LOPEZ E SUL FUTURO DEL MARITO RASSICURA I TIFOSI NERAZZURRI: “HA ANCORA TRE ANNI DI CONTRATTO CON L’INTER. NIENTE SPAGNA. E’ FELICISSIMO...”
“HO AMMIRATO LA FORZA D’ANIMO DI ANDREOTTI” – IL RAPPORTO DI BENEDETTO XVI CON LA POLITICA ITALIANA RACCONTATO NEL LIBRO “OLTRETEVERE” DI ALESSANDRO ACCIAVATTI – L’AMICIZIA CON NAPOLITANO: “PER L’ITALIA È STATA UNA FORTUNA ESSSERE GUIDATA DA UN UOMO COSÌ” E LA LUNGA CONSUETUDINE CON COSSIGA, CHE CERCÒ DI CONVINCERE L’ALLORA CARDINALE RATZINGER A…
IL NEMICO IN CASA: IL LUSSEMBURGO CI COSTA MILLE MILIARDI DI EURO ALL'ANNO TRA ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE, UNA VORAGINE NEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PORTA LA FIRMA DEL SUO STESSO ''CAPO'', QUEL JUNCKER SCELTO DALLA MERKEL PER AVERE UN LEADER MANOVRABILE E INSULSO - LO RIBADIAMO: LA SUA NOMINA SARÀ RICORDATA DAGLI STORICI COME L'INIZIO DELLA FINE DELL'UE
‘HO DESIDERATO DISPERATAMENTE DI ANNULLARE QUEL MATRIMONIO” – CARLO D'INGHILTERRA FA 70 E SI CONFESSA AL BIOGRAFO REALE ROBERT JOBSON – “DURANTE IL FIDANZAMENTO HO SCOPERTO QUANTO FOSSERO PESSIME LE PROSPETTIVE, NON AVENDO AVUTO ALCUNA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE DIANA IN ANTICIPO” – PARE CHE I DUE SI SIANO VISTI SOLO 12 VOLTE PRIMA DELLE NOZZE E CARLO NON SIA MAI RIUSCITO A TOLLERARE…
CONTE RI-PARTIRO’ – 'MANITA' LETALE PER LOPETEGUI, FLORENTINO PEREZ (SOTTO ACCUSA PER LA CESSIONE DI RONALDO) SI AFFIDA AL TECNICO ITALIANO - RESTA DA CAPIRE SE L’EX CT AZZURRO ATTERRERÀ A MADRID GIÀ STASERA O DOMANI. IL DEBUTTO MERCOLEDI’ IN COPPA? – CONTE E’ IL TERZO TECNICO ITALIANO, DOPO CAPELLO E ANCELOTTI, A SEDERSI SULLA PANCHINA DEL REAL. NEL 2013 DICEVA: “IL REAL È IL MASSIMO, MA CHI ARRIVA LÌ…”
ITALPRESS, CHE CAFONAL! “DOVE STA GENNY?”, ALLA FESTA DEI 30 ANNI DELL'AGENZIA NATA A PALERMO TUTTI A BACIARE LA PANTOFOLA DI GENNARO SANGIULIANO, IN CORSA PER LA DIREZIONE DI UN TG RAI – SOLO LA MADRINA DELLA SERATA CRISTINA CHIABOTTO HA AVUTO PIU’ RICHIESTA DI SELFIE – ATTOVAGLIATI MALAGO’, IL NEOPRESIDENTE FIGC GRAVINA, GASPARRI, L’EX SOTTOGRETARIO LOTTI, SCHIFANI E IL NEOBARBUTO ALFANO – PARDO MATTATORE
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
VOLETE SAPERE COME PREVENIRE UN INFARTO? SEMPLICE: CAMMINANDO - TRENTACINQUE MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO HANNO UN RUOLO CRUCIALE NELLA PREVENZIONE AGLI ATTACCHI DI CUORE. UNO STUDIO SVEDESE METTE IN LUCE COME IL MOVIMENTO SIA ANCHE UN OTTIMO ALLEATO CONTRO L'ICTUS