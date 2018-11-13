CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
LE DAMINE IN UN MARE DI PU**ANE – ALESSANDRO DI BATTISTA SCODELLA LA LISTA DI QUELLI CHE CONSIDERA GIORNALISTI LIBERI – ECCO CHI PUÒ VANTARE LA PATENTE DI PURO SECONDO IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD”: “TRAVAGLIO, MASSIMO FINI, BUTTAFUOCO, COSTAMAGNA, GABANELLI, ALBERTO NEGRI E…”
CHI SBANCA E CHI NO - MENTRE IL SISTEMA BANCARIO ''SALVA'' CARIGE, AGLI STATI GENERALI DEL CREDITO MESSINA (INTESA) PROMETTE CHE NON FARÀ CREDIT CRUNCH MA CHE HA GIÀ PREVENTIVATO 50 MILIARDI IN FINANZIAMENTI NEL 2019. E IN ASSOLOMBARDA SI FREGANO LE MANI - MALACALZA SI TIRA FUORI DALL'ISTITUTO GENOVESE
CHE RABBIA ‘STO GATTO! – UN INGLESE DI 58 ANNI VIENE MORSO DA UN GATTO E MUORE DI RABBIA DOPO UNA VACANZA IN MAROCCO – L’UOMO, TORNATO A CASA, È STATO RICOVERATO E DOPO DUE SETTIMANE È DECEDUTO SENZA CHE I MEDICI POTESSERO PIÙ FAR NULLA. COME INTERVENIRE ENTRO 24 ORE DAL MORSO
“HIGUAIN? COMPORTAMENTO INDEGNO, SPERO IN UNA LUNGA SQUALIFICA”, SALVINI SENZA PIETA’ SUL 'PIPITA': "DA MILANISTA MI SONO VERGOGNATO. QUANDO SEI PAGATO MILIONI DI EURO PER CONTROLLARTI NON PUOI ANDARE MENTO A MENTO CON L'ARBITRO..." – IL MILAN TRA SENTENZA UEFA E VOCI DI MERCATO
VIRNA LISI, CHE CAFONAL! - A ILENIA PASTORELLI E CLAUDIA GERINI IL PREMIO DEDICATO ALLA DIVA ITALIANA AMATA ANCHE DA HOLLYWOOD – DA VERDONE A DEL NOCE, ECCO CHI C’ERA ALLA SERATA ALL’AUDITORIUM – RON: "VIRNA LISI ERA LA DONNA PIU’ BELLA DEL MONDO" – GHINI: "DA RAGAZZINO ERO INNAMORATO DI LEI E…" - VIDEO
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…