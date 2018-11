CHI SBANCA E CHI NO - MENTRE IL SISTEMA BANCARIO ''SALVA'' CARIGE, AGLI STATI GENERALI DEL CREDITO MESSINA (INTESA) PROMETTE CHE NON FARÀ CREDIT CRUNCH MA CHE HA GIÀ PREVENTIVATO 50 MILIARDI IN FINANZIAMENTI NEL 2019. E IN ASSOLOMBARDA SI FREGANO LE MANI - MALACALZA SI TIRA FUORI DALL'ISTITUTO GENOVESE