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UN ''SÌ-TAV'' RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRAVAGLIO ALLA TORINO-LIONE: ''LA LINEA HA SUPERATO 7 ANALISI COSTI-BENEFICI, LA PERCORREBBERO ANCHE I TRENI PASSEGGERI, IL TRAFFICO MERCI TRA ITALIA E FRANCIA È IN CRESCITA (E NON PUÒ USARE IL FREJUS A CAUSA DELLE SUE LIMITAZIONI), L'OPERA NON COSTA 20 MILIARDI E NON INQUINEREBBE LA VAL SUSA PIÙ DI QUANTO NON FACCIANO LE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI TIR CHE PASSANO PER LA VALLE. E SUL NOME AL FEMMINILE…''
MA L'AMOS GENISH CHE OGGI URLA AL GOLPE SOVIETICO PER LA SEPARAZIONE DELLA RETE, HA MAI LETTO IL PROGRAMMA MESSO PER ISCRITTO (E PUBBLICATO ONLINE) DAL FONDO ELLIOTT, CHE MENTRE SCALAVA TIM DICEVA CHIARAMENTE CHE IL 'DECONSOLIDAMENTO' DELLA RETE ERA AL PRIMO POSTO NEL SUO PIANO DI INVESTIMENTO? AH, I MANAGER SMEMORATI…
SCOPATA MICIDIALE – UN 47ENNE DELLA PROVINCIA DI TORINO È STATO CONDANNATO A CINQUE ANNI DI CARCERE PER AVER ACCOLTELLATO UN VICINO DI CASA, “COLPEVOLE” DI AVER BATTUTO CON LA SCOPA SUL SOFFITTO. IL MOTIVO? VOLEVA SEGNALARGLI CHE IL SESSO RUMOROSO LO STAVA TENENDO SVEGLIO – QUANDO LA VITTIMA È ANDATA A LAMENTARSI ALLA SUA PORTA, L’AMANTE FOCOSO LO HA PUGNALATO TRE VOLTE…
ANCELOTTI, DILETTA-CI: "LO SCUDETTO? PER IL NAPOLI DEVE ESSERE UN SOGNO NON UN'UTOPIA” – CARLETTO SI RACCONTA ALLA LEOTTA SU 'DAZN': "ALL'ESTERO SI PARLA 10 MINUTI DOPO LE GARE, IN ITALIA, INVECE, PER TROPPO TEMPO. PER QUESTO CAPISCO LE REAZIONI DI ALCUNI ALLENATORI: SE TI FANNO LA DOMANDA SBAGLIATA PUÒ SCATTARE L’IGNORANZA” – E POI PARLA DEL RAPPORTO COL FIGLIO DAVIDE…
CAFONAL! IL BESTIARIO DI FILIPPO CECCARELLI - COSSIGA CHE A PAOLO VI DICE: “SANTITÀ, MENO MALE CHE NON È ENTRATO IN POLITICA: AVREMMO AVUTO UN POSTO DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN MENO” – CRAXI “MASTRO LINDO SENZA ORECCHINO", IL FILM CHE FELLINI VAGHEGGIO’ SUL CAV E 'I NOVISSIMI' RENZI, SALVINI E DI MAIO: 70 ANNI DI CLASSI DIRIGENTI - DA MARCO FOLLINI A CALOGERO MANNINO: LA PRESENTAZIONE A ROMA DEL LIBRO
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
IL NEMICO SI CHIAMA DIABETE – UN MILIONE DI ITALIANI NON SA DI AVERLO: È ALLARME IN TUTTO IL MONDO PER LA MALATTIA CHE, SECONDO LE PROIEZIONI, COLPIRÀ 552 MILIONI DI PERSONE NEL 2030 – NON SOLO ANZIANI TRA I 4 MILIONI DI PAZIENTI ITALIANI: SONO INFATTI IN AUMENTO I CASI DI DIABETE DI TIPO 2 IN ADOLESCENTI E GIOVANI – I FATTORI DI RISCHIO