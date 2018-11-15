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SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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SGARBI DELLA NOTTE – VIDEO! VITTORIONE RIPRESO IN UN AUTOGRILL DI VITERBO ALL'ALBA MENTRE SI ROTOLA PER TERRA – SOCIAL E TESTATE LOCALI NON HANNO DUBBI: ERA UBRIACO. MA LUI RISPONDE SU FACEBOOK: “ERA UN GIOCO CHE STAVO FACENDO CON LA MIA ASSISTENTE. LEI È UNA RAGAZZA MOLTO SPIRITOSA E STAVA CERCANDO DI…” – A "LA ZANZARA" IL CASO DELL’AUTO CON TARGA SLOVENA: “VOGLIO LA LIBERTÀ DI VELOCITÀ, VOGLIO ANDARE A 200 E NESSUNO DEVE ROMPERMI I CO*LIONI”
SOVRANISTI FATTI A MAGLIE - RACCONTO DA ''GOOFY 7'', MILLE PAZZI RADUNATI DA ALBERTO BAGNAI A MONTESILVANO: DESTRA E SINISTRA, BORGHI E FASSINA, FOA E CAPEZZONE. IN COMUNE C'È LA RESISTENZA ITALIANA AI LUOGHI COMUNI, AL DIKTAT DELL'AUSTERITÀ, AI RIGURGITI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, ALLE MINACCE DI SANZIONI, ALLA DITTATURA FASULLA DELLO SPREAD. AVVISO ALLA STAMPA CHE LO HA IGNORATO: ANCHE QUI SI FA LA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO - ECCO LE CITAZIONI PIÙ INTERESSANTI
CORTOCIRCUITO TRA I LIBERAL! - UN'INCHIESTA DEL LIBERAL 'NEW YORK TIMES' SVELA TUTTE LE BUGIE E GLI INGANNI DELLA FACEBOOK MOLTO LIBERAL (ALMENO PER LE DONAZIONI MILIONARIE) NONCHE' L'OPERA DI DIFFAMAZIONE CONTRO IL SUPER-LIBERAL (ALMENO QUANDO NON SPECULA CONTRO I POVERI RISPARMIATORI) GEORGE SOROS. È TUTTO MOLTO LIBERAL. E MOLTO LURIDO
L’ABBIOCCO CHE TI BLOCCA – LA SONNOLENZA POSTPRANDIALE COLPISCE TUTTI RENDENDO DIFFICILE LA CONCENTRAZIONE E, TALVOLTA, TENERE GLI OCCHI APERTI – SE PENSATE CHE BERE TANTI CAFFÈ VI POSSA AIUTARE È UN ERRORE: ALLEVIA LA SENSAZIONE DI INTORPIDIMENTO, MA NON CARICA DI ENERGIA – ECCO I RIMEDI PER RITROVARE LO SPRINT GIUSTO: SALITE LE SCALE, CHIUDETE GLI OCCHI CHIUSI PER 30 SECONDI E TENETE UN LIMONE A PORTATA DI MANO…
FIORI D’ARANCIO PER CR7 – “RONALDO HA CHIESTO A GEORGINA DI SPOSARLO” - SECONDO IL QUOTIDIANO PORTOGHESE, “CORREIO DA MANHA”, IL FUORICLASSE DELLA JUVE AVREBBE FATTO LA PROPOSTA ALL’EX COMMESSA DEL 'CORTE INGLES' DI MADRID A LONDRA. E SUI SOCIAL LEI POSTA UN ANELLO DI PLATINO E DIAMANTI DI CARTIER…
CAFONALIQOS – JAMIROQUAI E MASSIMO BOTTURA STAR A MILANO DELLA FESTA PER IL LANCIO DEL NUOVO 'IQOS 3', L’ULTIMA VERSIONE DEL DISPOSITIVO ‘SMOKE FREE’ DI PHILIP MORRIS – PROTAGONISTA DEL MENU’ IL TORTELLINO - DA SYRIA A ELENOIRE CASALEGNO, FINO AL GRANDE RITORNO DELL’OLANDESINA DI ‘MAI DIRE GOL’, ELLEN HIDDING: ECCO CHI C’ERA
“QUI NON È DISNEYLAND” – LA RIVOLTA DEI 60 ABITANTI DI KINDERDIJK, IL VILLAGGIO OLANDESE DEI MULINI A VENTO ASSALTATO OGNI ANNO DA 600MILA TURISTI (UN RAPPORTO DI 10MILA A 1) – MOLTI ANNI FA C’ERA SOLO QUALCHE TEDESCO O AMERICANO, POI SONO ARRIVATI I CINESI: “ENTRANO, CALPESTANO I FIORI, LASCIANO MONTAGNE DI RIFIUTI E…’
IL NEMICO SI CHIAMA DIABETE – UN MILIONE DI ITALIANI NON SA DI AVERLO: È ALLARME IN TUTTO IL MONDO PER LA MALATTIA CHE, SECONDO LE PROIEZIONI, COLPIRÀ 552 MILIONI DI PERSONE NEL 2030 – NON SOLO ANZIANI TRA I 4 MILIONI DI PAZIENTI ITALIANI: SONO INFATTI IN AUMENTO I CASI DI DIABETE DI TIPO 2 IN ADOLESCENTI E GIOVANI – I FATTORI DI RISCHIO