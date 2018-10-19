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MARIA GIOVANNA MAGLIE - A HOLLYWOOD NON STANNO BENE: LA NUOVA CROCIATA DELLE ATTRICI #METOO CONTRO LE PRINCIPESSE DISNEY, MENTRE LA ABC TRACOLLA SENZA LA TRUMPIANA ROSEANNE. LA PIÙ AMATA DAI LIBERAL, ELIZABETH WARREN, SEMPRE PIÙ SBERTUCCIATA PER IL SUO AUTO-PROCLAMARSI PELLEROSSA, COME QUELLA RACHEL DOLEZAL CHE FINSE DI ESSERE NERA INCASSANDO UNA CARRIERA ACCADEMICA IN 'STUDI AFRICANI'
FITCH ON THE FITCH - ''SE VIENE ABBASSATO IL RATING DELL'ITALIA, STESSA SORTE SUBIREBBERO CINQUE GRANDI BANCHE: INTESA, UNICREDIT, CREDEM, MEDIOBANCA E BNL. LE ALTRE BANCHE SUBIREBBERO COMUNQUE CONSEGUENZE NEGATIVE, SUI PORTAFOGLI DI PRESTITI, NPL, LIVELLI DI CAPITALIZZAZIONE''
IL FURBETTO DEL TELEPASS – UN UOMO È RIUSCITO A NON PAGARE IL PEDAGGIO PER 167 VOLTE. ORA È STATO CONDANNATO A 4 MESI DI RECLUSIONE: DOVRÀ PAGARE 2MILA EURO DI RISARCIMENTO – VOLETE SAPERE COME FACEVA? LA SUA TECNICA ERA ABBASTANZA SEMPLICE, MA FUNZIONAVA…
NEYMAR E LA GNOCCHISSIMA ATTRICE BRUNA MARQUEZINE SI SONO LASCIATI: PER COLPA DI BOLSONARO? – LA EX FIDANZATA DELL’ATTACCANTE DEL PSG CONFERMA LA ROTTURA: “HA DECISO LUI. NON C’È ALCUN COLLEGAMENTO CON LA DIFFERENTE VISIONE POLITICA” – SECONDO I MEDIA BRASILIANI LA MARQUEZINE AVREBBE VIETATO A NEYMAR DI ESPRIMERE IL SUO GRADIMENTO PUBBLICO PER JAIR BOLSONARO…
CAFONALINO - COME LA FIAT ERA ''FILOGOVERNATIVA PER DEFINIZIONE'', COSÌ SONO GLI AMERICANI! AL PREMIO AMERICA UNA SFILATA DI PARLAMENTARI LEGHISTI. A FARE GLI ONORI DI CASA IL GRILLINO CARELLI - TRA I PREMIATI BEBE VIO, GARATTINI, IL MARCHESE ANTINORI, VALENTINA CERVI, JOE BASTIANICH, BRUNO VESPA, ALBERTA FERRETTI, L’AMICO E SOCIO DI DONALD TRUMP GEORGE LOMBARDI, FEDERICO MARCHETTI
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
LA DEPRESSIONE È IN ROSA – DIVERSI STUDI DIMOSTRANO CHE LE DONNE HANNO UNA PERCENTUALE MAGGIORE DI CADERE VITTIME DEL 'MALE OSCURO" RISPETTO AGLI UOMINI - MAGGIORMENTE COLPITE LE DONNE IN MENOPAUSA E QUELLE FORTEMENTE STRESSATE – ECCO COME SI MANIFESTA E QUALE RELAZIONE C’È TRA LA PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE E IL MAL DI VIVERE