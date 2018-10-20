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DICIOTTI POLITICO - IL TRIBUNALE DEI MINISTRI HANNO SCAGIONATO SALVINI SUL CASO DELLA “DICIOTTI”: "IL MINISTRO NON HA COMMESSO REATI E HA TUTELATO L'INTERESSE NAZIONALE" - IL PM DI PALERMO INDAGÒ IL LEGHISTA PER SEQUESTRO AGGRAVATO DI PERSONA PER NON AVER FATTO SCENDERE SUBITO I MIGRANTI A BORDO DELLA NAVE
COSA SUCCEDERÀ LUNEDÌ SUI MERCATI DOPO IL DECLASSAMENTO DI MOODY’S? - PER GLI ECONOMISTI DI COMMERZBANK, I MERCATI GIÀ IERI DAVANO PER SCONTATI DUE DECLASSAMENTI: DUNQUE IL FATTO CHE IL DOWNGRADE SIA STATO UNO SOLO CON PROSPETTIVE STABILI POTREBBE ADDIRITTURA DIVENTARE UN’OCCASIONE D’ACQUISTO - NULLA CAMBIERÀ PER LA BCE: PER IMPEDIRLE DI COMPRARE BTP SERVE CHE QUATTRO AGENZIE DI RATING DECLASSINO L’ITALIA A “JUNK”
AZZURRE D’ARGENTO – LE RAGAZZE TERRIBILI DELL’ITALVOLLEY SI INCHINANO AL TIE-BREAK ALLA SERBIA TRASCINATA DA UNA MONUMENTALE BOSKOVIC - NON BASTA ALLA SQUADRA DI MAZZANTI LA SOLITA, SUPERLATIVA PROVA DI EGONU CHE CHIUDE CON 31 PUNTI - PER LA SERBIA, BESTIA NERA DELLE AZZURRE, E' IL PRIMO TITOLO MONDIALE...
NO 'SANDROCCHIA', NO PARTY – MEGA FESTA FELLINIANA PER I 73 ANNI DI CARRIERA DI SANDRA MILO - DA GABRIELE MUCCINO CON LA MOGLIE ANGELICA A SABRINA IMPACCIATORE E MASSIMO GHINI, DA ANDREA RONCATO AL GRANDE RITORNO DI MARINA SUMA:ECCO CHI C’ERA – LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE RACCONTA LA "DOLCE VITA" DELLA MILO...
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
E ORA INFILATE IL TERMOMETRO - MAL DI GOLA, RAFFREDDORE E FEBBRE: IL VIRUS CHE ANTICIPA L’INFLUENZA HA GIÀ COLPITO MOLTI ITALIANI – MA NON SI TRATTA DELLA VERA EPIDEMIA CHE È ATTESA PER NOVEMBRE – I CONSIGLI PER PROTEGGERSI: IL PERIODO INDICATO PER LA PROFILASSI DURA FINO A FINE DICEMBRE