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“ABBIAMO L’ACCORDO SUL DECRETO FISCALE: NON CI SONO SCUDI DI SORTA ALL’ESTERO” - GIUSEPPE CONTE ANNUNCIA L’INTESA DOPO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI: “NON CI SARA’ NESSUNA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ: POTEVA PRESTARSI A EQUIVOCI. HO RIFERITO DELLE INTERLOCUZIONI CON MERKEL E MACRON, 50 MINUTI E NON IN PIEDI. IL CLIMA CHE ABBIAMO IN EUROPA È DI DIALOGO E DI DISPONIBILITÀ” - SALVINI RASSICURA I MERCATI: "NON ABBIAMO VOGLIA DI USCIRE DALL'UNIONE O DI USCIRE DALL'EURO" - DI MAIO LO SEGUE: "FINCHE' CI SARO' IO COME CAPO POLITICO DEL M5S, NON CI SARA' NESSUNO PROGETTO DI USCIRE DALL'EURO"
COSA SUCCEDERÀ LUNEDÌ SUI MERCATI DOPO IL DECLASSAMENTO DI MOODY’S? - PER GLI ECONOMISTI DI COMMERZBANK, I MERCATI GIÀ IERI DAVANO PER SCONTATI DUE DECLASSAMENTI: DUNQUE IL FATTO CHE IL DOWNGRADE SIA STATO UNO SOLO CON PROSPETTIVE STABILI POTREBBE ADDIRITTURA DIVENTARE UN’OCCASIONE D’ACQUISTO - NULLA CAMBIERÀ PER LA BCE: PER IMPEDIRLE DI COMPRARE BTP SERVE CHE QUATTRO AGENZIE DI RATING DECLASSINO L’ITALIA A “JUNK”
L’EUFORIA SVANITA DI VALERIA - LA GOLINO SI RACCONTA: “SCAMARCIO? LA DELUSIONE SENTIMENTALE È STATA FORTISSIMA, LA PIÙ GRANDE DELLA MIA VITA. D’ALTRA PARTE PIÙ C’È AMORE E PIÙ SI SOFFRE" - “QUANDO HO UN RAPPORTO INTIMO CON UN UOMO, COMPROMETTO SEMPRE UNA PARTE DI ME STESSA. A ME È SEMPRE VENUTO NATURALE LASCIARE PIÙ SPAZIO AL MIO UOMO. SOLO SE MI SMINUISCI INTELLETTUALMENTE O MI PROPINI IDIOZIE, MI RIBELLO”
DISFATTA REAL – IL LEVANTE SBANCA IL BERNABEU, LOPETEGUI RISCHIA LA PANCHINA: I BLANCOS NON VINCONO DA 5 PARTITE UFFICIALI – CONTATTI CON CONTE, UN’ALTRA PISTA PORTA A SANTIAGO SOLARI, EX INTER, AL LAVORO NELLE GIOVANILI DEL REAL
NO 'SANDROCCHIA', NO PARTY – MEGA FESTA FELLINIANA PER I 73 ANNI DI CARRIERA DI SANDRA MILO - DA GABRIELE MUCCINO CON LA MOGLIE ANGELICA A SABRINA IMPACCIATORE E MASSIMO GHINI, DA ANDREA RONCATO AL GRANDE RITORNO DI MARINA SUMA:ECCO CHI C’ERA – LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE RACCONTA LA "DOLCE VITA" DELLA MILO...
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
E ORA INFILATE IL TERMOMETRO - MAL DI GOLA, RAFFREDDORE E FEBBRE: IL VIRUS CHE ANTICIPA L’INFLUENZA HA GIÀ COLPITO MOLTI ITALIANI – MA NON SI TRATTA DELLA VERA EPIDEMIA CHE È ATTESA PER NOVEMBRE – I CONSIGLI PER PROTEGGERSI: IL PERIODO INDICATO PER LA PROFILASSI DURA FINO A FINE DICEMBRE