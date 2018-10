COSA SUCCEDERÀ LUNEDÌ SUI MERCATI DOPO IL DECLASSAMENTO DI MOODY’S? - PER GLI ECONOMISTI DI COMMERZBANK, I MERCATI GIÀ IERI DAVANO PER SCONTATI DUE DECLASSAMENTI: DUNQUE IL FATTO CHE IL DOWNGRADE SIA STATO UNO SOLO CON PROSPETTIVE STABILI POTREBBE ADDIRITTURA DIVENTARE UN’OCCASIONE D’ACQUISTO - NULLA CAMBIERÀ PER LA BCE: PER IMPEDIRLE DI COMPRARE BTP SERVE CHE QUATTRO AGENZIE DI RATING DECLASSINO L’ITALIA A “JUNK”