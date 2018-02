SIETE RINTANATI IN CASA A CAUSA DI “BURIAN”? PRIMA DI PASSARE AL KAMASUTRA, MEJO RIPASSARE LE TECNICHE DI BASE DEL SESSO - ESPLORAZIONE RECIPROCA, BACI, AFFINITA’ MENTALE: ECCO COSA FARE E COSA EVITARE

Eros & psiche: c’è (più di) un perché in questo binomio. La sessualità un mondo da esplorare con curiosità e leggerezza, ma sempre con rispetto, di sé e per il partner. Se il Kamasutra è il libro più adatto per sperimentare nuove posizioni, può essere interessante anche riflettere a livello teorico su alcuni aspetti del sesso, per vivere al meglio i momenti hot.

PREDISPOSIZIONE MENTALE E SPONTANEITÀ

Il sesso è piacere, quindi andrebbe vissuto sempre con spensieratezza: un conto è sfogare la tensione della giornata in un amplesso focoso, un conto è realizzare che la testa è ancora in ufficio. In poche parole, fuori dalla porta e dalla testa tutto ciò che non c’entra con il momento e il partner. Nello stesso tempo, ricordare sempre che, appunto, il sesso non dev’essere un compito da svolgere a tutti i costi: se non è il momento giusto, meglio rimandare che non godere appieno del momento di intimità.

AFFINITÀ EROTICA E MENTALE

La fenomenologia dell’attrazione è ancora un campo da esplorare, dal momento che ne esistono varie forme: c’è la chimica che scatta subito e quella che carbura come un diesel. In tutti i casi, non c’è fretta: l’intimità e la complicità di coppia sono qualcosa che va costruito nel tempo e rinnovato, aggiornato sempre. In caso di estremi opposti (in cui un partner è tradizionale e l’altro più sperimentatore), è importante trovare un compromesso che tenga in considerazione i gusti e i desideri di entrambi. È inoltre importante considerare che il sesso, e la relativa complicità, non sono fatti dei soli amplessi, ma da un’atmosfera di coppia che va alimentata e nutrita anche con la comunicazione e la tenerezza.

UN CORPO DA ESIBIRE

Inevitabilmente, nel sesso l’aspetto fisico è sotto i riflettori, ma su questa considerazione è bene riflettere meglio. Il rispetto per il partner e la manifestazione del desiderio passa anche attraverso la cura del proprio corpo, che però non dev’essere maniacale: depilarsi, usare creme gradevoli è importante se fa sentire più sicure di sé, mentre preoccuparsi di eventuali imperfezioni fisiche e trasmettere insicurezza al partner rovina parecchio l’atmosfera sexy e spontanea che precede il rapporto.

SEMAFORO VERDE AI COMPLIMENTI

In linea con il punto precedente, sarebbe bene imparare, almeno nell’intimità, ad accettare i complimenti, anche se non siete d’accordo. Meglio ringraziare e ricambiare le attenzioni: rafforzerà l’intimità e un clima disteso per dare via libera all’attrazione reciproca.

ESPLORAZIONE RECIPROCA

Uno dei maggiori equivoci del sesso è la corsa all’orgasmo, di lui o di lei o di entrambi. Come nelle vacanze, la destinazione è importante solo fino ad un certo punto. Meglio affrontare un rapporto proprio come un viaggio, soffermandosi sulle tappe intermedie e sulle fermate inaspettate: la ricerca è spesso più appagante se vissuta con calma e curiosità, anziché affrettarsi verso il finale.

BACI DA NON TRASCURARE

I preliminari sono un argomento sottovalutato spesso, ma anche sopravvalutato: il sesso non è uno sport con regole precise, ma è piuttosto un processo creativo di improvvisazione. Che si tratti della cosiddetta “sveltina” o di un lungo momento di passione, i baci sono forse l’unico ingrediente che non andrebbe mai saltato. Sono sempre utili: per mantenere la complicità o per accendere l’atmosfera.

NIENTE PARAGONI

Nel sesso, come nel teatro antico, vale la regola del ‘qui e ora’: ricordare come andavano le cose sotto le lenzuola all’inizio della relazione o criticare le performance meno riuscite dell’uno o dell’altra non è un buon afrodisiaco. Meglio dare valore ai momenti hot speciali del presente e, piuttosto, provare a fantasticare (in positivo) sulla ‘prossima volta’, magari con fantasie inedite da condividere e da sussurrare all’orecchio.