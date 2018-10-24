SIGNORE E SIGNORIS! "RAF SEMBRA ROCCO SIFFREDI. E TOZZI E’ UGUALE A BRIATORE" – L’ATTRICE CARLA SIGNORIS, MOGLIE DI CROZZA, DA FAZIO TROVA SOMIGLIANZE SINGOLARI PER I DUE CANTANTI CHE TORNANO INSIEME CON UN TOUR E UN DOPPIO ALBUM 30 ANNI DOPO “GENTE DI MARE” – LA REAZIONE DI RAF E TOZZI - VIDEO

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Raf e Umberto Tozzi presentano a Che tempo che fa la loro nuova canzone Come una danza. A trent’anni da Gente di Mare i due artisti (grandi amici) tornano insieme anche con un tour e un doppio album. E Carla Signoris, attrice comica e moglie di Maurizio Crozza, ospite della puntata del programma di Fabio Fazio trova per loro somiglianze singolari

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