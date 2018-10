CHI SCENDE E CHI SALE DAL MONTE - MENTRE TRIA CERCA UNA VIA D'USCITA DA MPS, FILTRANO I NOMI DI ALCUNI PAPABILI A PRENDERE IL POSTO DI MORELLI, FORSE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CDA (IN PRIMAVERA): L'AD DI UBI, VICTOR MASSIAH, E GIOVANNI GORNO TEMPINI. CHE PERÒ SAREBBE IN LIZZA ANCHE PER IL POSTO DI GUZZETTI ALLA CARIPLO. AL MINISTERO SAREBBE GRADITO ANCHE UN PROFILO COME QUELLO DEL VICEPRESIDENTE DELLA BEI, DARIO SCANNAPIECO, SCELTO INIZIALMENTE DALLO STESSO TRIA PER LA CDP