SIGNORE E SIGNORIS! "RAF SEMBRA ROCCO SIFFREDI. E TOZZI E’ UGUALE A BRIATORE" – L’ATTRICE CARLA SIGNORIS, MOGLIE DI CROZZA, DA FAZIO TROVA SOMIGLIANZE SINGOLARI PER I DUE CANTANTI CHE TORNANO INSIEME CON UN TOUR E UN DOPPIO ALBUM 30 ANNI DOPO “GENTE DI MARE” – LA REAZIONE DI RAF E TOZZI - VIDEO-
LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA FREDDO – MARIO BALOTELLI CHIAMA 'LE IENE' E ORGANIZZA UNO SCHERZO AL FRATELLO ENOCK PER VENDICARSI: “HO SCOPERTO CHE VUOLE VENDERE LA MACCHINA E CONOSCO IL CONCESSIONARIO” – IL RISULTATO? L'AUTO DI ENOCK VIENE VENDUTA A O' MOSTR, UN INQUIETANTE BOSS CHE GLI RIFILA UN ASSEGNO DI 18 EURO –VOLANO PUGNI, SCHIAFFI E ALLA FINE LA VITTIMA È IN LACRIME (VIDEO)
IL CONTE E LO ZAR – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A MOSCA INVITA PUTIN IN ITALIA: “MANCA DA TROPPO TEMPO: NON VORREI CHE IL POPOLO ITALIANO PENSASSE CHE LEI NON GLI PRESTA ATTENZIONE. SIAMO PRONTI A SOSTENERE LE AZIENDE INTENZIONATE A INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE CON I PARTNER RUSSI” – CHISSÀ SE VLAD IN CAMBIO COMPRERÀ UN PO’ DI BTP… – VIDEO
CHI SCENDE E CHI SALE DAL MONTE - MENTRE TRIA CERCA UNA VIA D'USCITA DA MPS, FILTRANO I NOMI DI ALCUNI PAPABILI A PRENDERE IL POSTO DI MORELLI, FORSE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CDA (IN PRIMAVERA): L'AD DI UBI, VICTOR MASSIAH, E GIOVANNI GORNO TEMPINI. CHE PERÒ SAREBBE IN LIZZA ANCHE PER IL POSTO DI GUZZETTI ALLA CARIPLO. AL MINISTERO SAREBBE GRADITO ANCHE UN PROFILO COME QUELLO DEL VICEPRESIDENTE DELLA BEI, DARIO SCANNAPIECO, SCELTO INIZIALMENTE DALLO STESSO TRIA PER LA CDP
KIM FA LA TIMIDA – LA KARDASHIAN RIVELA DI NON AVERE NESSUN PROBLEMA A METTERSI A NUDO, MA DICE DI ESSERE IN IMBARAZZO A PARLARE DI SESSO – “HO DUE PERSONALITÀ: SEMBRA ASSURDO PERCHÉ PER LAVORO MI PRESENTO IN MODO AGGRESSIVO, MA NON MI SENTO A MIO AGIO A PARLARE DI SESSO. SONO MOLTO TRADIZIONALISTA A RIGUARDO” – “PENSAVO NON AVREI PIÙ FATTO L’AMORE DOPO…”
ULTIMO STADIO (ITALIANO) – IL QUOTIDIANO ‘MARCA ’HA STILATO LA CLASSIFICA DEGLI IMPIANTI PIU’ BELLI DEL MONDO ATTRAVERSO I VOTI DEI TIFOSI – NESSUNA SORPRESA IN VETTA, GLI STADI ITALIANI (IN GRAN PARTE OBSOLETI, CADENTI E CON SERVIZI CARENTI) SONO FUORI DALLA TOP 10 – IL PRESIDENTE DELL’UEFA CEFERIN LA TOCCA PIANISSIMO: "GLI IMPIANTI ITALIANI SONO UNA VERGOGNA"
CAFONALINO - BULGARI HA PORTATO DENTRO VIDEOCITTÀ ''ASVOFF'', FESTIVAL DEDICATO AI FILM SULLA MODA, CON IL PREMIO ''MY PERSONAL LOVE AFFAIR WITH ROME'' VINTO DAL FOTOGRAFO NEWYORKESE JEFF BARK - A PALAZZO ALTEMPS C'ERANO SMODATI E AMANTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA, COLLEZIONISTI E CINEMANIACI
SÌ, VIAGGIARE - LA 'BEST IN TRAVEL 2019' DI LONELY PLANET INCORONA LO SRI LANKA COME PRIMA DESTINAZIONE DA VEDERE NELL’ANNO CHE VERRÀ – LA ‘MAPPA’ PROPONE IL MEGLIO TRA 30 METE SCONOSCIUTE DIVISE TRA PAESI, CITTÀ, REGIONI – AL SECONDO POSTO SI COLLOCA LA GERMANIA CHE SI PREPARA AL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL BAUHAUS CON UNA LUNGA SERIE DI EVENTI – TRA LE REGIONI VIENE INCORONATO IL PIEMONTE
TUMORE, IO VIVO – SUL TUMORE AL POLMONE ALLO STADIO INIZIALE SI PUÒ INTERVENIRE CHIRURGICAMENTE CON BUONE CHANCE DI SUCCESSO: LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI PUÒ RAGGIUNGERE IL 70% – OGGI SI ESEGUE UNA ‘VATS LOBECTOMY’ CHE PERMETTE DI ESEGUIRE L'ASPORTAZIONE DI UN LOBO POLMONARE ATTRAVERSO PICCOLE INCISIONI MILLIMETRICHE NEL TORACE E CONSENTE UNA RIPRESA SPOT OPERATORIA PIÙ RAPIDA