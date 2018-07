SIGNORINI FA RIMA CON PUCCINI - DOPO ‘TURANDOT’ ECCO ‘LA BOHÈME’: IL DIRETTORE DI “CHI” FA IL BIS COME REGISTA D'OPERA A TORRE DEL LAGO – “PER L' INTELLIGHENZIA IL GOSSIP E' UN DIVERTISSEMENT DI BASSA LEGA MA UNA PERSONA PUÒ ESSERE POLIEDRICA COME SONO IO” – POI PARLA DEI BALLERINI DI “AMICI” E DELLA SUA MALATTIA: “L’HO AFFRONTATA IN MODO SOLITARIO. MA SO QUANTO È IMPORTANTE ESSERE AMATI" - VIDEO

Andrea Velardi per il Messaggero

signorini

Dopo il successo della Turandot della scorsa estate, ecco il debutto stasera della nuova regia di Alfonso Signorini, all' interno del 64° Festival di Puccini a Torre del Lago. Sul podio Alberto Veronesi, a dar voce a Mimì, invece, la stella del bel canto rumena Elena Mosuc e a Rodolfo il tenore Francesco Demuro. L' Italia è un paese dai pregiudizi atavici e incistati, ma di certo è d' obbligo la domanda. Cos' ha a che fare con l' opera lirica il direttore di Chi, l' opinionista del Grande Fratello Vip, un esperto di cronaca rosa, anzi rosa shocking.

«In questa domanda ci sta tutta la complessità della vita», ci risponde pacato, «perché la vita è una tavolozza piena di colori. Non c' è solo il rosa shocking, ma il rosso della passione, l' azzurro dell' anima. Tocca a noi dipingere. L' intellighenzia considera il gossip come un divertissement di bassa lega, non prende in considerazione che una persona può essere poliedrica come sono io».

signorini turandot

LE AVANGUARDIE Sorprendentemente proprio l' esperto di gossip si scaglia contro le avanguardie, «a favore della contaminazione intelligente, contrario alla provocazione sterile. L' opera non è la terra di nessuno, da usare per reclamizzare una vetrina del proprio ego. Il confine è molto sottile. Io mi muovo nella linea di Pavarotti che ha aperto il mondo della lirica alle grandi piazze e allo show planetario.

signorini turandot

Sono felice che i ballerini di Amici compaiano nelle mie regie attraendo migliaia di giovani che altrimenti non si accosterebbero all' opera, che ci siano le telecamere di Canale 5 a ritrasmettere Bohème a milioni di persone». Citiamo Stravinskij che scriveva «più invecchio, più mi convinco che La bohème sia un capolavoro e che adoro Puccini», sfatando il mito di un Puccini tutto canto e struggimento.

Signorini rilancia: «Puccini non è affatto melenso. Nel quartetto del terzo atto si intrecciano due modi contrapposti di vedere l' amore: lo slancio romantico di Mimì e Rodolfo e la passione più carnale di Marcello e Musetta. C' è tutto il mondo pucciniano in queste sfumature». Fuori dallo stereotipo della povera sdolcinata, Mimì è una donna che lotta e soffre con coraggio.

signorini amici SIGNORINI COVER

Osiamo chiedere quanto la disavventura della malattia abbia permesso a Signorini di immedesimarsi nell' angoscia della protagonista: «Quando si è malati si accende dentro te un amplificatore. Vedi e senti tutta la realtà al cubo. Ieri sera ascoltavo l' adagio dell' ultimo atto: Sono andati/ fingevo di morire che ha i toni di una marcia funebre chopiniana. Ho vissuto nella mia pelle quelle sensazioni, so quanto sia importante vivere la bellezza della vita fino all' ultimo respiro. Nasciamo e moriamo soli. Sono un animale strano. Ho affrontato la mia malattia in modo solitario come i gatti in un angolo. Ma so quanto è importante essere amati e avere vissuto in pienezza. Tutto il resto è neve che si scioglie, pioggia che non rimane».

