27 set 2018 15:35

I SOGNI NON SON DESIDERI - SE SOGNATE DI SCOPARE IN PUBBLICO, SIGNIFICA CHE TEMETE IL GIUDIZIO ALTRUI, SE IN SONNO FATE SESSO OMOSEX VUOL DIRE CHE SIETE FIERI DEI VOSTRI ATTRIBUTI, SE SOGNATE DI TRADIRE IL PARTNER E’ PER RISENTIMENTO O PER VIA DI UN CAMBIAMENTO IN ATTO

Il sogno omosex è spesso la celebrazione di una conquista più che una indicazione di desiderio. Infatti questo tipo di sogni è frequente nelle donne durante la gravidanza, quando il corpo è in modalità ultra-femminile. I sogni sono una finestra sull’inconscio, ma raramente significano esattamente ciò che pensiamo...