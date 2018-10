SONO INIZIATE LE RIPRESE DI "RAMBO 5"! AD ANNUNCIARLO È STATO LO STESSO SYLVESTER STALLONE CONDIVIDENDO LE PRIME IMMAGINI DEL SUO PERSONAGGIO, IL POPOLARISSIMO REDUCE DELLA GUERRA IN VIETNAM, NEL NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA - NEGLI SCATTI RAMBO INDOSSA ABITI DA COWBOY ESSENDOSI RITIRATO IN UN RANCH IN ARIZONA…

SYLVESTER STALLONE SUL SET DI RAMBO 5

Da http://www.tgcom24.mediaset.it

Le riprese di "Rambo 5" sono ufficialmente partite. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sylvester Stallone condividendo le prime immagini del suo personaggio, il popolarissimo reduce della Guerra in Vietnam, nel nuovo capitolo della iconica saga. Negli scatti Rambo indossa abiti da cowboy essendosi ritirato in un ranch in Arizona, per "curare" un forte stress post traumatico, come trapela da alcune indiscrezioni sulla trama del film, che è diretto da diretto da Adrian Grunberg e dovrebbe uscire nell'autunno 2019. Sly nel frattempo sarà al cinema anche nell'imminente "Creed II", previsto per il 29 novembre in Italia.

SYLVESTER STALLONE SUL SET DI RAMBO 5