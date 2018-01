Patrizia Pellegrino su Alberto di Monaco a 'Pomeriggio 5'

Patrizia Pellegrino ha raccontato a Pomeriggio Cinque della sua love story con il principe Alberto di Monaco circa trent’anni fa. "La storia è durata otto mesi, ci incontrammo a Venezia", spiega l’attrice che inizialmente appare restia a confermare le parole dette qualche giorno fa al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, anche lui in studio.

"Patrizia mi ha detto chiaramente che il principe Alberto a letto non era un re", dichiara Signoretti davanti all’attrice visibilmente imbarazzata che però non nega. "Ci siamo lasciati perché ho posato in topless per Playboy e lui cercava una donna con uno stile diverso, magari a quest’ora, senza quegli scatti sarei principessa

Patrizia Pellegrino sarebbe potuta diventare la nuova Grace Kelly. Trent'anni fa l'attrice napoletana ha avuto una storia d'amore con il principe Alberto di Monaco. Ospite oggi di Pomeriggio 5, ha raccontato che lui l'ha lasciata perché le rimproverava uno stile di vita incompatibile con il suo ruolo: “È durata otto mesi. C’incontrammo a Venezia. Lui mi ripeteva che avevo lo stesso sorriso della mamma".

Una copertina osè e la distanza sarebbero all'origine della rottura. “Era una relazione a distanza, lui tra Montecarlo e Parigi, io a Roma. Poi lui si freddò quando uscì il mio servizio su 'Playmen'”, queste le sue dichiarazioni rilasciate a Barbara D'Urso e alla rivista 'Diva e Donna'.

l principe monegasco si è sposato da anni con Charlène Wittstock il 2 luglio 2010 presso il Palazzo dei Principi di Monaco. Il 10 dicembre 2014 la principessa ha dato alla luce due gemelli, una femmina e un maschio, battezzati rispettivamente Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré.

