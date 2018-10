NEGLI STATI UNITI VOLA “HALLOWEEN” CON JAMIE LEE CURTIS (77,5 MILIONI DI INCASSI IN TRE GIORNI) - IN ITALIA VINCE “A STAR IS BORN” CON 1,2 MILIONI, SECONDO “VENOM” CON 703 MILA EURO - AL TERZO POSTO “PUPAZZI SENZA GLORIA”, VOLGARISSIMO FILM DI PUPAZZI SCURRILI - MALUCCIO “SOLDADO” DI SOLLIMA CON 603 MILA EURO

Marco Giusti per Dagospia

JAMIE LEE CURTIS IN HALLOWEEN

Dolcetto o scherzetto? Tempo di manine dispettose e tempo di Halloween. E la grande Jamie Lee Curtis, a 59 anni, tornata armata di fucile a pallettoni a sparare al serial killer con la maschera che accoltella babysitter, è la star della settimana nel nuovo Halloween di David Gordon Green, un po’ omaggio un po’ sequel 40 anni dopo, che trionfa in America con 77,5 milioni di dollari incassi in tre giorni, e un budgettino di 10 milioni, sbaragliando i potentissimi A Star Is Born con Lady Gaga, finito a 19, e Venom, a 18 milioni.

JAMIE LEE CURTIS IN HALLOWEEN

Da noi, dove Halloween lo abbiamo visto solo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, vince A Star Is Born di Bradley Cooper con 1 milione 200 mila euro per un totale di 3,5 milioni di euro, secondo il poro Venom, che le ha veramente prese, con 703 mila euro per un totale di 7,5, terza la new entry Pupazzi senza gloria, il volgarissimo film di pupazzi scurrili, 612 mila euro. Non è andato benissimo Soldado di Stefano Sollima, solo un quarto posto con 603 mila euro, ma Sicario andò molto peggio due anni fa.

lady gaga bradley cooper a star is born

Grazie agli incassi di ieri è quinto Piccoli brividi 2, con 597 mila euro, seguito da Il verdetto, l’unico film per le signore dei parioli. Non arriva a 300 mila euro Nessuno come noi di Volfango De Biasi, la commedia italiana della settimana, mentre viaggia benissimo, sui 600 mila euro totale La fuitina sbagliata, la piccola comemdia siciliana uscita la settimana scorsa.

lady gaga bradley cooper a star is born

Come abbiamo detto Halloween vince clamorosamente il box office della settimana in America con 77,5 milioni, che per un un film vietato sono davvero un incasso mostruoso, divisi per 3920 sale. Con gli altri mercati, solo 23, l’incasso globale arriva a 91. Ancora una volta si segnala il grande fiuto di Jason Blum e della sua Blumhouse nel produrre piccoli horror. A Star Is Born, secondo a 19,3 milioni, arriva a un totale di 126 e a un totale globale di 200 milioni.

SOLDADO

Venom con Tom Hardy è terzo a 18 milioni per un totale di 171 che diventano globalmente 461. Dalla Russia e dalla Corea del Sud arrivano i migliori risultati, 28 milioni a paese, dalla Gran Bretagna 21. Quarto è Piccoli brividi 2 a 9,7 per un totale di 28, seguito da First Man di Damien Chazelle con 8,5 milioni per un toale di 29 e un toale globale di 55. The Hate U Give di George Tillman jr si espande di sale questa settimana e arriva a 7,5 milioni per un toale di 10. Anche questo lo si puà vedere in questi giorni alla Festa di Roma.