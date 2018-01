STING E JAMES TAYLOR A SANREMO! ECCO I PRIMI OSPITI INTERNAZIONALI DEL FESTIVAL TARGATO BAGLIONI: I DUE ARTISTI SUL PALCO RENDERANNO OMAGGIO ALLA CANZONE ITALIANA – STING CANTERA’ ANCHE UN BRANO CON SHAGGY PER PRESENTARE L’ALBUM SCRITTO DAI DUE...

Da www.lastampa.it

Sting e James Taylor sono i primi due super ospiti internazionali che si esibiranno al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. La vera novità sarà la loro esibizione: entrambi renderanno omaggio alla canzone italiana, cosi come il direttore artistico e capitano Claudio Baglioni aveva anticipato nella sua prima conferenza stampa su Sanremo.

La performance di Sting prevede anche un brano con Shaggy per presentare l’album scritto a quattro mani. La loro inedita collaborazione in Don’t Make Me Wait, il brano dal sapore caraibico, sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali.

Don’t Make Me Wait anticipa l’uscita fissata per il 20 aprile dell’album di ispirazione giamaicana 44/876, un disco che rispecchia l’amore dei due artisti per la Giamaica, la sua musica, lo spirito dei suoi abitanti e la vitalità della cultura dell’isola nel mar dei Caraibi.

Sting e Shaggy sono entrati in contatto grazie a Martin Kierszenbaum, attuale manager di Sting e ex responsabile A&R di Shaggy. I due hanno deciso di entrare in studio insieme dopo aver ascoltato un nuovo brano su cui Shaggy stava lavorando. In un primo momento il featuring prevedeva soltanto la registrazione di Don’t Make Me Wait ma i ritmi, i testi e le melodie hanno iniziato a fluire rapidamente tra i due esperti musicisti e il risultato è stato l’emergere di ulteriori nuove canzoni.

In poche settimane Sting e Shaggy sono riusciti a dare forma ad un album che mescola perfettamente ritmi caraibici tradizionali e moderni con artigianato pop ed energia rock. I due artisti hanno richiamato in studio musicisti e autori della Jamaica e di New York come Robbie Shakespeare, Dwayne “iLLwayno” Shippy, Shane Hoosong, Machine Gun Funk, Patexx, Tyrantula, oltre allo storico chitarrista di Sting Dominic Miller. Le sessioni di registrazione sono state prodotte da Sting International, già al lavoro con Shaggy per hit globali come Boombastic e It Wasn’t Me, mentre la produzione esecutiva del disco è affidata a Martin Kierszenbaum.

