Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Dieci giorni d' oro per la Rai e la prima rete in particolare. Infilate in sequenza dopo la conclusione del Festival di Sanremo, prime serate dagli share stellari che gonfiano i forzieri della tv pubblica con risorse pubblicitarie: anche dopo la fine del «Baglioni show», infatti, Rai1 tiene una media in prima serata di quasi il 25% di share, distaccando di nove punti Canale 5 (al 16%) e, soprattutto, tagliando gli ascolti delle generaliste minori (5% per Rai3, 3,3% per Rete4), con qualche eccezione (La7 raccoglie un ottimo 5% con una programmazione del tutto complementare, dedicata all' informazione e all' approfondimento).

Sull' onda del Festival nazionale e popolare, vola innanzitutto «Il Commissario Montalbano», con 11.386.000 spettatori e il 45% di share: sono dati da grande evento, e si spiegano solamente a partire dalla straordinaria trasversalità della fiction interpretata da Luca Zingaretti (il Commissario trionfa in particolare fra le donne, col 48% di share e raccoglie ascolti record sia fra gli adulti che fra i ventenni).

Nei due giorni successivi, un' altra fiction fa il pieno: Fabrizio De André. Principe libero raccoglie una media di 6.193.000 spettatori, e il 24,9% di share. Il biopic dedicato al grande cantautore genovese vince ancora sul pubblico femminile (28,4% di share, contro il 20,7% di share fra gli uomini), sugli adulti (in particolare i cinquantenni, col 32% di share), e sugli spettatori con alti livelli di istruzione (32,6% di share fra i laureati).

A chiudere la settimana d' oro, Don Matteo 11 , con 7.171.000 spettatori e il 26,4% di share per il primo episodio, e ancora un pubblico prevalentemente femminile ma molto trasversale (25% fra adolescenti e ventenni). Con eventi e fiction dall' appeal prettamente nazionale, Rai1 conferma la propria centralità. (a.g.

) In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Geca Italia su dati Auditel.