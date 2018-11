STRONCATURE – MARCO CIRIELLO SBERTUCCIA L’ULTIMO LIBRO DI MAURO CORONA: “VIENE FUORI UN AMMANITI UBRIACO CHE DIRIGE UN DOCUMENTARIO DI NATIONAL GEOGRAPHIC FATTO IN CASA. CERCA L’EPICA, VUOLE STROZZARE TUTTE LE DONNE CHE INCONTRA, ALLA FINE SOFFOCA SE STESSO” – GLI ESTRATTI SULLA MAMMA A GAMBE LARGHE E LE DONNE “ROVINA DELL’UMANITÀ”

1 – CORONA CERCA L’EPICA MA SOFFOCA SE STESSO

Marco Ciriello per “il Messaggero”

Con «la testa che bolle come una pentola di fagioli» sotto le «stelle che brillano come braci» e con le voglie sempre in groppa, Mauro Corona Nel muro (Mondadori) con un linguaggio romantico completamente artefatto, cerca di scrivere una storia gotica, con una stirpe maledetta, ma ne viene fuori un Ammaniti ubriaco che dirige un documentario di National Geographic fatto in casa.

Pieno di rappezzi e avvertenze questo ve lo spiego dopo, quest' altro poi lo capite, devo andare per ordine che invece della suspense genera risate, virando verso il grottesco.

Per cento pagine aspettiamo che un piccone appartenuto al nonno del protagonista e riportato a casa dall' Alsazia abbatta una parete della baita dalle finestre che piangono, e quando finalmente la tira giù compare quello che avevamo immaginato, e che già aleggiava nelle visioni del protagonista: tre mummie. E poi ci vogliono altre cento pagine di delirio per liberarsene.

Intorno, a fare da coro alla confusa voce narrante, boschi e bestie: cani che abbiano nei momenti topici al posto della colonna sonora, uccelli, e una cerva auto addomesticata. Pare di assistere a una di quelle rappresentazioni di provincia che i Coen prendono in giro dove l' attore appena uscito dall' osteria si produce nel racconto della sua vita: inventa, ricalca, ammicca, e subito c' è chi s' addormenta, chi ride per la cattiva recitazione, chi se ne va. Corona cerca l' epica, vuole strozzare tutte le donne che incontra, alla fine soffoca se stesso.

2 – CORONA PULP! - LA NUOVA DELIRANTE FATICA LETTERARIA DEL MONTANARO (“NEL MURO”), SCRITTA IN 15 MESI DI PSICOFARMACI INGOLLATI CON VINO E BIRRA (LO RACCONTA LUI, E SI VEDE), NARRA PERCHE' LE "DONNE SONO LA ROVINA DELL'UMANITA'" – ''VEDEVO MIA MAMMA ANCORA CON LE GAMBE LARGHE E LE TETTE UNA PER PARTE E QUELLA MACCHIA NERA DI PELO FIN SULLA PANCIA. L'AVREI UCCISA VOLENTIERI. MI RICORDO CHE ALCUNI UOMINI FINIVANO PRESTO MA ALTRI LA TIRAVANO LUNGA. E LEI SOTTO SEMPRE A MIAGOLARE..."

