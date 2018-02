TALI E SQUALI - GLI INCREDIBILI PRIMI PIANI DI SQUALI CHE SPALANCANO LE FAUCI, FATTI DA UN FOTOGRAFO CONVINTO CHE I PREDATORI NON SIANO AFFATTO INTERESSATI AGLI UOMINI

da www.dailymail.co.uk

squalo balena e sub

Gli squali sono creature enormi, il genere di bestia con cui non vorresti ritrovarti in un angolo buio dell’oceano. Non funziona così per Andy Murch, che ama avventurarsi nelle profondità e negli anni ha scattato una serie di fotografie agli squali, faccia a muso, proprio nel momento peggiore: mentre mangiano.

Ogni squalo è diverso dall’altro, ognuno ha una sua personalità. C’è quello più eccitato, quello più curioso, quello indifferente. Murch vuole dimostrare che il predatore è più interessato al pesce che alla carne umana, infatti, in 15 anni di immersioni e interazioni, non ha mai rischiato di morire, se non una volta, ma per il malfunzionamento della bombola.

squalo si dimena in acqua