Lettera al Corriere della Sera

Caro Direttore, l' appuntita e divertente matita di Giannelli ha dato adito alla precisazione pubblicata nei giorni scorsi, che contiene informazioni che meritano di essere corrette. Vespa sostiene infatti che «da sempre i giornalisti che curano i programmi di approfondimento nelle reti televisive hanno un contratto di scrittura artistico/professionale».

Non è così: Vespa «dimentica» infatti i giornalisti Bianca Berlinguer con Cartabianca , Federica Sciarelli con Chi l' ha visto , Riccardo Iacona con Presadiretta , Sigfrido Ranucci con Report , Franco di Mare con 1Mattina , Alberto Matano prestato dal Tg1 a Rai3 che conduce Sono innocente , Duilio Giammaria che conduce Petrolio , Giancarlo Loquenzi, che conduce Kronos ma è in forze al Giornale radio; sono giornalisti Andrea Vianello e Gerardo Greco quando conducevano Agorà , insomma non mancano i giornalisti che conducono programmi di approfondimento. Era giornalista persino Biagio Agnes quando creò Check-up .

E ne dimentichiamo certamente altri. Insomma l' approfondimento riesce bene nelle reti anche senza essere «artisti».

Il fatto che l' Ordine dei giornalisti non possa intervenire sulla natura del contratto, ma solo sui contenuti della prestazione «artistica» qualora non in linea con le norme deontologiche se effettuate da un iscritto, non esonera dal rispetto di una verità inoppugnabile.

