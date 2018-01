18 gen 2018 11:32

TE LO DO IO WEINSTEIN - BRIGITTE BARDOT: ''CI SONO MOLTE ATTRICI CHE FANNO LE CIVETTE CON I PRODUTTORI PER STRAPPARE UN RUOLO. POI VENGONO A RACCONTARE DI ESSERE STATE MOLESTATE E TUTTO QUESTO FINISCE PER NUOCERE LORO'' - LE MOLTEPLICI DENUNCE DEGLI ULTIMI MESI SONO “IPOCRITE, RIDICOLE E SENZA INTERESSE”