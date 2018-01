TELE-STAKANOVISTI - LA PALOMBA CON ‘FORUM’ TOTALIZZA 21 ORE DI TV A SETTIMANA, SPALMATE TRA CANALE5 E RETE4 - SEGUONO LA COPPIA FIALDINI-LIORNI (14,5 ORE), MARIA LA SANGUINARIA (14) APPAIATA CON FRANCO DI MARE-BENEDETTA RINALDI - PANICUCCI-VECCHI ARRIVANO A 12 ORE, COME BARBARA D’URSO, IN STUDIO SEI GIORNI SU SETTE, CHE PAREGGIA CON LA BALIVO

Francesco Canino per ‘Spy’

barbara palombelli forum

Più che conduttori, chiamiamoli stacanovisti del piccolo schermo. La categoria in grande ascesa? Quella dei presentatori che stanno in tv anche quando il video è spento, come avrebbe detto ironicamente il compianto Gianfranco Funari. "Spy" si è divertito a fare i conti e il risultato è una classifica dagli esiti inaspettati. A cominciane dal primo posto: numeri alla mano, la più presenzialista risultata infatti essere Barbara Palombelli, complice il doppio impegno giornaliero tra Canale 5 e Rete 4. Il due per uno - con Forum e il suo spin off, Lo sportello di Form - frutta alla giornalista un totale di 21 ore di presenza settimanale, spalmate dal lunedì al sabato.

caterina balivo

La record woman Palombelli batte tutti, in tutte le stagioni, se si considerano anche le repliche estive. II secondo posto del podio lo occupa la coppia formata da Francesca Fialdini e Marco Liorni che si preparano a fare le valigie per Sanremo in vista della trasferta festivaliera della lita in diretta: tra prima e seconda parte, con il contenitore di Rai 1 stanno in video 14,5 ore settimanali.

Appena un gradino sotto, con 14 ore complessive, Maria De Filippi: il lavoro grosso lo fa con Uomini e donne, poi il sabato si sdoppia con la diretta di Amici, il pomeriggio, e le oltre tre ore di C'è posta per te di sera. Come presidia lei il palinsesto, nessuna mai. Quasi allineate, poi, le due coppie competitor del mattino televisivo: mentre Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi sfiorano le 14 ore settimanali con UnoMattina, Federica Panicucci e Francesco Vecchi toccano le 12 ore con Mattino 5.

fialdini liorni

Lo stesso monte ore di Barbara D'Urso, la stacanovista di Cologno, in studio sei giorni su sette tra Pomeriggio 5 e Domenica Live, una gara di resistenza lunga 5 ore. E il sabato compensa la mancanza da video con una dose massiccia di Instagram Stories. Sullo stesso gradino anche Caterina Balivo: a colpi di 12 ore settimanali, ha toccato il traguardo delle 900 puntate di Detto fatto.

barbara d urso maria de filippi

Pari merito, con un totale di dieci ore a settimana in video Giancarlo Magalli, colonna dei Fatti vostri, e Amadeus: quest'ultimo sfiora il record presidiando il piccolo schermo sette giorni su sette con 1 soliti ignoti su Rai 1 e raddoppia, il martedì sera, con Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Tra gli iperpresenzialisti spiccano poi Fabrizio Frizzi (con L'eredità arriva a 9 ore), Antonella Clerici (7,5 ore con La prova del cuoco che diventeranno più di 10 con l'inizio di Sanremo Young, a metà febbraio) e per finire Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al sabato, per un totale di 7 ore tra Storie italiane e Sabato italiano. Menzione speciale per l'attore Nino Frassica: tra Che tempo che fa e Don Matteo 11 totalizza 5 ore in video la settimana, così come il sodale Fabio Fazio.

amadeus magalli