TEMPTATION TWEET! - SALVINI ANNUNCIA CHE SI METTE A VEDERE LA PUNTATA: 'MOMENTO DI TELE-RELAX'' - LA MARINI IDOLA ASSOLUTA CHE QUANDO IL SUO FIDANZATO PATRICK ACCAREZZA IL CULO DELLA TENTATRICE COMMENTA: ''GIÀ CHE CI SEI, METTICI UN PO' DI ENERGIA'' (VIDEO) - ''NESSUNO MI AMERÀ MAI, SONO SOLA, MI SFRUTTANO, LUI È UN CRETINO, NON AVRÒ MAI L' AMORE CHE... AH MA C'È IL POLLO DA MANGIARE? VOGLIO IL POLLO, ME LO PASSI''

Valeria Marini guarda il fidanzato che tocca il culo della tentatrice: ''Almeno mettici energia''

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Bene anche la terza puntata di #temptationisland con 3.652.000 spettatori e il 20.9%. In leggero calo ma ottimi ascolti in giornata difficile, fa più del #gfvip costando meno. In calo anche #UnaPallottolaNelCuore3 3.805.000 spettatori con il 16.3% share.

Matteo Salvini @matteosalvinimi

E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi... momento di tele-relax #TemptationIslandVip. Notte serena Amici

salvini vede temptation island vip

Aladino‏ @Aladino_Rm

Assurdo che #temptationislandvip faccia più del #GFvip, assurdo che Temptation Vip faccia meno del Nip andato a luglio (al netto della concorrenza, che è cmq fuori target)

Franco Bagnasco‏ @franco_bagnasco

Ci sono più filmati di Valeriona #Marini da far vedere a Patrick che provini ai casting di Miss Universo. #TemptatioIslandVip #TEMPTATIONISLAND

Mario Manca‏ @MarioManca

A neanche dieci minuti dall'inizio la Marini ha già girato un cofanetto di dvd per Patrick e lui che ripete «non voglio una bambina, non ho bisogno di una bambina» come un disco rotto. #temptationislandvip

Jessica Paluzzi‏ @Jessica196j

“Nessuno mi amerà mai, sono sola, mi sfruttano, lui è un cretino, non avrò mai l' amore che... ah ma c'è il pollo da mangiare? Voglio il pollo, me lo passi?” VALERIA MARINI INSEGNACI LA VITA #TemptationIslandVIP

Mario Manca‏ @MarioManca

Penso che scoprire il vero lavoro della Marini da più di trent'anni sia il quarto segreto di Fatima. #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

“Ma quindi come va con la dieta?” #TemptationIslandVip

valeria marini in piscina con ivan

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Valeria vestita come alla prima del Bagaglino pure nel villaggio con abito lungo e paillettes. Manca solo Martufello come tentatore. #TemptationIslandVip

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Amo Valeria Marini che ha tre vestiti in croce e li ricicla ad ogni reality. Queen Umile #tempationislandvip

Vittorio Cavallaro‏ @v_cavallaro

valeria marini ginnastica con ivan.

La Marini sta parlando da 10 min e ancora non ha pronunciato la parola “passione” sono scioccato. #TemptatioIslandVip

Mario Manca‏ @MarioManca

Il «momento di riflessione» di Valeria Marini è stato capire che le cotolette erano pronte. #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Lezioni di ginnastica con Valeria Marini. #TemptationIslandVip

valeria marini ginnastica con ivan

Eli‏ @ElMM__

Patrick “Valeria non sa neanche le casacche, chi gioca con chi”

Valeria “Ma ho fatto anche i cosi, i Mondiali, è la mia passione il calcio!” STO MALE MALE MALE #temptationislandvip

Carli‏ @carlottide

Si merita le corna grandi per quanto è cretino, cretino con 14 CR Dal Vangelo secolo Valeria Marini, anno del Signore 2018 #TemptationIslandVip

Tommi‏ @forbiddentom

Valeria Marini mette solo zizzania tra le coppie e fa la morta di cazzo con lo spagnolo, la amo. #TemptationIslandVip

Giovanni Giaquinto‏ @GiovanniGiaquin

Valeria Marini presente nei video di tutte le coppie che crea dinamiche e inciuci. Contemporaneamente concorrente, tentatrice e autrice del programma. #temptationislandvip

Mario Manca @MarioManca

«Io quando amo do tutta me stessa e ho fatto questo percorso per capire bene cosa voglio e come devo pormi con l'amore. Secondo me Patrick non sa cos'è l'amore». Cinque minuti dopo. #TemptationIslandVip

valeria marini massaggia ivan

VIPerissima‏ @Viperissima_

Dio li fa e Valeria Marini li scoppia. #TemptationIslandVip

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Valeria consola il 24 enne Nicolò: “la tua sorella maggiore Valery” Vale potresti essere la mamma #temptationislandvip

contechristino‏ @contechristino

Valeria assente al falò perché, pur essendo uscita prima, ce la vogliono preservare per la puntata finale di martedì prossimo. #TemptationIslandVip

Franco Bagnasco‏ @franco_bagnasco

Comunque senza la Marini avrebbero già chiuso. Monumento bronzeo a Valeriona. #TemptatioIslandVip #TEMPTATIONISLAND

Francesco Canino‏ @fraversion

"Ecco perché è amico di ZONZO". ZONZO, ha chiamato Sossio ZONZO! Valeria Marini numero uno assoluta! #TemptationIslandVip

contechristino‏ @contechristino

"Una gallina in confronto può andare a prendere il Nobel". Valeria riscrive la bio Instagram di Sossio. #TemptationIslandVip

VIPerissima‏ @Viperissima_

Io domani alle 8:00 #TemptationIslandVip

valeria marini guarda i video di patrick

Mario Manca‏ @MarioManca

Sossio, hai disegnato un cuore sulla sabbia dedicato alla tentatrice e hai pianto al pensiero di averla ferita: con quale faccia dici che sei geloso di Ursula, mo'? #TemptationIslandVip

Marco Zucchetti‏ @marko_zucchetti

Sossio (aka Zonzo) messo nell'angolo anche dalla tentatrice è la quintessenza della sottaggine. #TemptationIslandVip

Davide‏ @_WhiteThiago

È per gente come Sossio Aruta che lo spread è a 300 punti #temptationislandvip

Greta‏ @bbbbbbbeeeeee

Nicolò: “eh tu sei una ragazza a cui bastano i gesti quotidiani” Nilufar: “sì una cena ogni tanto.... vorrei anche fare un tour del Giappone antico” Sì Nilufar, una ragazza dai gusti semplicissimi. #TemptationIslandVip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

La mia esistenza spiegata da Valeria Marini. #TemptationIslandVip

valeria marini

Danilo‏ @itsDanilooo

Lo sapete cosa avrebbe reso perfetto #TemptationIslandVip ? L'arrivo di Malgioglio in barca come Gemma che va a confortare Valery, magari portando delle cotolette

Mario Manca @MarioManca

Immagino che gli autori si siano messi in ginocchio offrendogli sacrifici umani e tributi pagani solo per dirgli «Patrick ti prego non chiedere il falò di confronto adesso perché senza Valeria affondiamo come il Titanic». #TemptationIslandVip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

LA PROSSIMA PUNTATA DI #TEMPTATIONISLANDVIP SARÀ L'ULTIMA. COSA FACCIAMO FINO ALLA PROSSIMA ESTATE?

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

TUTTI NOI SIAMO STATI NICOLÒ. #TemptationIslandVip

niccolo

Mario Manca‏ @MarioManca

Quando capisco che neanche questa puntata finirà prima dell'una di notte. #TemptationIslandVip

zenga jr

valeria marini mentre vede i video di patrick