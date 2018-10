TESTA A TESTA TRA MARA VENIER E BARBARA D’URSO! - NELLA FASCIA DI SOVRAPPOSIZIONE “DOMENICA LIVE” PORTA A CASA IL 16,28% DI SHARE CONTRO IL 16,09% DI “DOMENICA IN” - IN PRIMA SERATA CANALE5 CON “L’ISOLA DI PIETRO” (15,27%) BATTE FABIO FAZIO (14,69%) - BENE “LE IENE” CON 10,07%, “NON E’ L’ARENA” D GILETTI AL 5,26%

Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share.

barbara durso e mara venier

Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.476.000 spettatori (5.66%) mentre Instinct ha raccolto 1.347.000 spettatori (5.43%).

Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.788.000 spettatori con il 10.07% di share (presentazione di 6 minuti 799.000 – 3.09%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.058.000 spettatori pari ad uno share del 4.47%. Su Rete4 il film Solo per Vendetta è stato visto da 618.000 spettatori con il 2.79% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.021.000 spettatori con il 5.26%. Su Tv8 – dalle 20.07 alle 21.49 – il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti in diretta è stato seguito da 1.912.000 spettatori con il 7.6% di share (575.000 spettatori e il 2.6% il dato complessivo degli approfondimenti pre e post gara). Sul Nove C’è Posto per Trenta segna 278.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima tiene testa a Fazio.

fabio fazio

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.760.000 spettatori con il 14.66%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 869.000 spettatori (3.49%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 847.000 spettatori con il 3.41%, nella prima parte, e 721.000 spettatori con il 2.79%, nella seconda parte. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 1.056.000 spettatori pari al 4.19% di share.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.909.000 spettatori (17.11%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.173.000 spettatori (20.65%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.500.000 spettatori (15.31%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.540.000 spettatori (17.82%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.046.000 spettatori (6.87%), nella prima parte, e 1.096.000 spettatori (5.54%), nella seconda parte. Lol segna 665.000 telespettatori (3%), nella prima parte, e 670.000 spettatori (2.82%), nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 360.000 spettatori (1.96%) mentre CSI: NY ha ottenuto 466.000 spettatori con il 2.16%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 763.000 spettatori con il 3.47%. Su Rai3 Blob segna 911.000 spettatori con il 3.97%. Su La7 L’Onore dei Prizzi ha appassionato 305.000 spettatori (share dell’1.89%).

Daytime Mattina

Milo Infante parte dal 4.42%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 270.000 spettatori (13.7%), nella presentazione, 652.000 spettatori (17.53%) nella prima parte, 1.549.000 spettatori (22.08%), nella seconda parte e 1.566.000 spettatori (20.12%) nella terza parte di 6 minuti. Paesi che Vai segna 1.394.000 spettatori con il 17.7%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.301.000 spettatori pari ad uno share del 14.91%. La Santa Messa ha raccolto 1.252.000 spettatori con il 15.09%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 943.000 spettatori con il 16.07% e I Menù di Giallo Zafferano raccoglie un ascolto di 393.000 telespettatori con il 5.03% di share. Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 345.000 spettatori (4.42%). Su Italia1 Forever segna 183.000 spettatori con il 2.34%, nel primo episodio, e 200.000 spettatori con il 2.43%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Domenica Geo convince 356.000 spettatori con il 4.74% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 637.000 spettatori (8.17%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 224.000 spettatori con il 4.04% di share.

concorrente eredità

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde supera i 3 milioni.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.819.000 spettatori (17.67%). Linea Verde ha intrattenuto 3.048.000 spettatori (21.77%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 741.000 spettatori con l’8.87% e Melaverde 1.656.000 con il 14.17%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 761.000 spettatori con uno share del 9.05% nella prima parte e 1.325.000 (11.46%) nella seconda parte. Su Italia1 Giù in 60 Secondi segna l’1.91% con 192.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 735.000 spettatori con il 4.96%. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 945.000 spettatori con il 5.91%. Su Rai3 Radici registra 445.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore segna 259.000 spettatori e il 3.08% mentre Poirot ha fatto compagnia a 202.000 spettatori con l’1.46%. Su La7 Jesse Owens e Luz Long, un’Amicizia è stata scelta da 95.000 spettatori con lo 0.75% di share.

Daytime Pomeriggio

cristina parodi

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.567.000 spettatori pari ad uno share del 16.69%, nella prima parte, e 2.184.000 spettatori pari ad uno share del 15.89%, nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.23. Il TG1 ha ottenuto 1.886.000 spettatori pari ad uno share del 14.08%. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.735.000 spettatori pari al 12.1%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.996.000 spettatori con il 12.24%.

Domenica Live ha raccolto 1.987.000 spettatori (12.64%) con la presentazione in onda dalle 13.59 alle 14.16, 2.334.000 (16.48%) con l’Attualità in onda dalle 14.20 alle 16.56, 2.572.000 spettatori (19.11%) con le Storie in onda dalle 17 alle 17.20, 2.464.000 spettatori (18.26%) dalle 17.23 alle 17.54, 2.598.000 spettatori (17.86%) dalle 18 alle 18.26 e 2.290.000 spettatori (14.89%) con L’Ultima Sorpresa in onda dalle 18.32 alle 18.43. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 0.000 spettatori (%). Quelli che il Calcio segna il % con 000 spettatori.

Dribbling ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 L’Asso nella Manica raccoglie .000 spettatori. A seguire The Bold Type ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato .000 spettatori con il %. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Kilimangiaro – Storie ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 The Musketeers ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Atlantide ha appassionato 143.000 spettatori (share dell’1.02%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 669.000 spettatori pari ad uno share del 9.77%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 000 spettatori (%) mentre L’Altra DS ha interessato.000 tifosi (%). Su Italia1 Street Food Battle segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 TG3 è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Legami di Sangue è la scelta di 000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.268.000 (26.32%)

Ore 20.00 5.084.000 (22.05%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.015.000 (7.91%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 259.000 (2.41%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 495.000 (3.06%)

Ore 20.00 1.100.000 (4.74%)