TINTINNIO DI MANETTE PER QUEL MANDRILLONE DI WEINSTEIN – LA POLIZIA DI NEW YORK E’ PRONTA AD ARRESTARLO: "ABBIAMO RACCOLTO UN BEL PO' DI PROVE" – IL PROCURATORE DI LOS ANGELES, INTANTO, VALUTA ALTRI 5 CASI – E IL NEW YORK TIMES SVELA IN QUALE CENTRO E’ RICOVERATO L'EX RE DEI PRODUTTORI DI HOLLYWOOD

Marianna Di Piazza per il Giornale

asia argento weinstein

È stato travolto dalle accuse di molestie sessuali da parte di oltre 80 donne del mondo dello spettacolo.

Una valanga di denunce si è abbattuta su di lui dopo che la modella italo-filippina Ambra Battilana Gutierrez ha per prima raccontato dell'aggressione sessuale subita facendo così partire un'inchiesta. Ma Harvey Weinstein, il super produttore di Hollywood nel mirino delle star, ha sempre negato le accuse, parlando di "rapporti consensuali".

Così, mentre gli episodi di abusi, sommersi per anni, venivano a galla e tutto il mondo dello spettacolo pian piano si allontanava da lui, del produttore si sono perse le tracce. Ma che fine ha fatto Harvey Weinstein? Lo ha rivelato un'inchiesta del The New York Times.

jennifer lawrence e harvey weinstein

Harvey Weinstein ha abbandonato tutte le sue proprietà per rifugiarsi al Gentle Path at The Meadows di Scottsdale, in Arizona, un centro specializzato nel trattamento della dipendenza sessuale. Il ricovero nella clinica per soli uomini, estesa su una superficie di oltre 150 mila metri quadrati, costa 58 mila dollari (circa 47 mila euro) per una permanenza di 45 giorni. Ma Weinstein non è risucito a resistere al rigoroso programma giornaliero del centro: sveglia alle 6.30 e inizio giornata con la meditazione. Colazione biologica, riunioni, sedute di terapia di gruppo. E ancora appuntamenti individuali con psichiatri, psicologi e altri terapeuti o, in alternativa, "attività ausiliarie" come l'arte terapia, lo yoga e il tai-chi. Cena e alle 19 tutti a dormire.

Statua di Weinstein a Hollywood

Dopo i 45 giorni di terapia, i pazienti sono invitati a frequentare trattamenti ambulatoriali altrettanto rigorosi. Harvey Weinstein ha messo da parte le attività in clinica preferendo dedicarsi a quelle ambulatoriali presso una struttura correlata e, soprattutto, a pianificare con i suoi avvocati la linea di difesa contro le accuse che gli sono state mosse.

Nel frattempo, la polizia di New York si è detta pronta ad arrestare Harvey Weinstein per aggressione sessuale. "Abbiamo raccolto un bel po' di prove", ha dichiarato il capo degli investigatori, Robert Boyce, specificando che spetta ora al procuratore distrettuale di Manhattan decidere se e quando incriminare l'ex produttore. Ma l'inchiesta di New York non è l'unica in corso contro Weinstein: il procuratore distrettuale di Los Angeles sta valutando cinque altri casi.

harvey weinstein rose mcgowan uma thurman e weinstein a cena

