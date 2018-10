TOGLIETE TWITTER A CROSETTI! - PANDEMONIO SOCIAL PER UN CINGUETTIO DEL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" SU DILETTA LEOTTA E CRISTIANO RONALDO (CHE SEGUE QUELLO SUI 'FASCI DA APPENDERE PER I PIEDI') – “NON LE BASTA LA SCHIFEZZA CHE HA SCRITTO IERI? NON LE PARE IL CASO DI ALLONTANARSI UN PO’ DALLA TASTIERA? FAI L’ANTIFASCISTA E POI FAI IL SESSISTA CON UNA DONNA…” – “GELOSONE”

IL TWEET DI MAURIZIO CROSETTI

Non deve essere un periodo facile nella gestione dei propri canali social perMaurizio Crosetti. Il giornalista torinese de La Repubblica – dopo esser finito sotto accusa per un suo tweet sui fascisti appesi per i piedi, per cui ha chiesto scusa nel tardo pomeriggio di ieri – ha regalato un altro suo pensiero (quantomeno controverso) al popolo del web.

Questa volta la politica non c’entra, ma l’oggetto del suo 60 caratteri è la presunta intervista che Diletta Leotta vorrebbe fare a Cristiano Ronaldo. Poche parole, ma le allusioni non possono che sprecarsi. E il sillogismo sembra essere dei più semplici. Se poi lo uniamo alle reazioni – mai morbide – dei social network, ecco che il pandemonio (il secondo in meno di 24 ore) – è servito.

MAURIZIO CROSETTI

Crosetti, dopo le scuse ecco un altro tweet controverso

diletta leotta

Non è un accanimento nel tentativo di demonizzare una persona, ma in alcune fasi della vita, quando si capisce di aver esagerato, forse sarebbe meglio non cercare nuovi spunti per tornare a essere nel mirino della critica. E, invece, Maurizio Crosetti ci è ricascato, scrivendo poche battute che, però, ammiccano alla situazione che sta coinvolgendo Cristiano Ronaldo e l’inchiesta oltreoceano che lo vede al centro di un’accusa di violenza sessuale. Tutta ancora da dimostrare.

Le reazioni su Twitter

CR7 2009 LAS VEGAS

A sua discolpa, o almeno ci si prova, c’è la descrizione sul suo profilo Twitter nella quale il giornalista di Repubblica spiega che «I tweet sono opinioni personali su cui, peraltro, non sono neanche sempre d’accordo». A non essere in sintonia con lui sono, sicuramente, gli utenti della rete, che hanno reagito – chi in modo colorito, chi meno – a questa seconda gaffe.

- Facciamolo leggere anche ai media manager di @Cristiano ed alla @juventusfc .

- Aho stai in formissima 'sti giorni

- Cazzo, fai l’antifascista e poi fai il sessista con una donna. Niente, hai la merda nel cervello

- Stai veramente sfagiolando

- Ma non Le basta la schifezza che ha scritto ieri? E che ha cancellato con tanto di scuse e nella vergogna generale? Ma non Le pare il caso di allontanarsi un po’ dalla tastiera?

- Incredibile come ogni tweet, e ribadisco OGNI TWEET, sia più ridicolo del precedente. Un solo soggetto, una grande frustrazione. Masterclass

- Perché non chiede a Ronaldo in conferenza stampa se ha intenzioni strane? Faccia una domanda fuori dagli schemi per una volta. Non si limiti ai tweet.

MAURIZIO CROSETTI TWEET SUI FASCISTI diletta leotta diletta leotta MAURIZIO CROSETTI

- Gelosone…

CR7 2009 LAS VEGAS CR7 2009 LAS VEGAS