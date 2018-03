IL TONFO DI ‘DOMENICA IN’ NON È MICA COLPA DI BENEDETTA PARODI - LA RAI STUDIA UNA SOLUZIONE PER L'USCITA DIGNITOSA DELLA SORELLINA, CHE CON CRISTINA HA UN CONTRATTO BIENNALE. MA LE DUE SONO STATE MANDATE ALLO SBARAGLIO DA ORFEO QUANDO HA DECISO DI CHIUDERE ‘L’ARENA’ DEL CACIARONE GILETTI, VERO TRAINO DELLA GIA' MOSCIA DOMENICA RAI…

Laura Rio per ‘il Giornale’

Pare che Benedetta Parodi lasci Domenica In. I tempi non sono ancora chiari, ma si sta studiando una soluzione per una uscita di scena dignitosa per la minore delle sorelle.

cristina parodi

Iniziata la stagione in co-conduzione paritaria con Cristina, il ruolo di Benedetta è andato via via assottigliandosi man mano che la trasmissione non riusciva a decollare e a incontrare il gusto del pubblico. Alla fine, è tornata a occuparsi solo di cucina, argomento che ha sempre trattato e che le ha regalato grande notorietà.

Per Benedetta, ammesso che avvenga nelle prossime ore o nelle prossime settimane, si tratta di un addio abbastanza inglorioso. Insieme alla sorella maggiore, pensava di realizzare il grande salto nella televisione di Stato come conduttrice di uno show importante, lei che ha realizzato programmi su Mediaset, La7 e Real Time, ma tutti dedicati alla buona cucina e al cibo.

benedetta parodi

Invece si è trovata catapultata in una situazione drammatica, che prescinde anche dalla sua capacità. Certo, probabilmente, lei non era pronta per questo tipo di programma e, forse, non rientra neppure nelle sue caratteristiche (troverà certamente una nuova collocazione).

E, probabilmente, Domenica In non è neppure nelle corde della sorella Cristina, adatta a programmi più giornalistici. Però, l'insuccesso delle sorelle più che a loro due, è da imputare a chi ha scelto questo tipo di conduzione e questo tipo di trasmissione, mandata in onda allo sbaraglio quando si è deciso di chiudere L'Arena di Massimo Giletti che faceva altissimi ascolti. Perché bisogna ricordare che l'inizio della disfatta nasce dalla decisione repentina del dg Mario Orfeo di cambiare totalmente la domenica.

GILETTI L ARENA

A sua discolpa rimane il fatto che si è trovato in pochi giorni a prendere decisioni drastiche. Per cui si è dovuto mettere in piedi in fretta uno show e tutti i tentativi successivi per rianimarlo non sono serviti. Ora il problema riguarda la prossima stagione: le due Parodi hanno un contratto biennale con la Rai. Resterà solo Cristina in conduzione o neppure lei?

orfeo