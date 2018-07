IL TOTONOMI PER 'TEMPTATION ISLAND VIP' - NEL PROGRAMMA DI SIMONA VENTURA ANCHE STEFANO BETTARINI CON LA FIDANZATA, VALERIA MARINI E IL FIGLIO DI WALTER ZENGA E DELL’EX CONDUTTRICE ROBERTA TERMALI – UN’ALTRA COPPIA POTREBBE ARRIVARE DA ‘UOMINI E DONNE’: SOSSIO ARUTA E…

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

Volano gli ascolti di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha superato ieri il 22,5% di share ottenendo quasi quattro milioni di telespettatori. La puntata più vista della storia della trasmissione che saluterà il pubblico mercoledì 1 agosto, evitando la sfida con The Good Doctor.

Intanto, Mediaset e Fascino sono già al lavoro per realizzare la prima edizione vip del programma. Alla conduzione, com’è noto, una signora esperta del genere: Simona Ventura. La conduttrice, dopo l’esperienza in giuria ad Amici, è pronta per il nuovo impegno che vedrà tra i protagonisti anche il fu marito Stefano Bettarini.

L’ex calciatore, come anticipato dal settimanale Chi, si metterà in gioco con la compagna Nicoletta Larini, più giovane di lui di 22 anni. Una eventuale crisi tra i due avverrà davanti agli occhi di tutti ma soprattutto della Ventura che gestirà falò, smisterà filmati e annuncerà confronti.

Televisivamente una mossa che desterà molta attenzione. Altro nome forte è quello di Valeria Mariniche pure ha partecipato a diversi reality: da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip fino a Reality Circus. Questa volta, la soubrette metterà in mostra i suoi sentimenti per l’imprenditore Patrick Baldassarri con cui è tornata insieme lo scorso marzo dopo la rottura avvenuta nel 2016.

Stando alle nostre informazioni saranno cinque le coppie che metteranno a dura prova il loro amore tra pinnettu, filmati, lacrime e scenate di gelosia. Le registrazioni prenderanno il via a fine agosto con il medesimo meccanismo e senza studio, quattro appuntamenti in onda molto probabilmente da fine settembre. A seguire prenderebbe il via la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip.

Non mancheranno ovviamente tentatori e tentratrici, pompatissimi bellocci e bombastiche signorine che saranno mixati tra volti già noti e personaggi sconosciuti al grande pubblico. Quali coppie andranno a completare il cast? Saranno in qualche modo coinvolti sportivi, non a casa da qualche settimana circola il coinvolgimento della coppia formata dai cestisti Valentina Vignali e Stefano Laudoni. In questa direzione si muovono le indiscrezioni, non particolarmente quotate, su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Potrebbero essere coinvolti, stando a indiscrezioni raccolte da Il Fatto Quotidiano, Andrea Zenga e la fidanzata Alessandra Sgolastra.

Stiamo parlando del figlio di Walter, ex portiere dell’Inter, e dell’ex conduttrice Roberta Termali. Il ragazzo classe 93 milita nelle serie minori e anche lui, come suo padre, si diverte tra i pali. Sarebbe fatta anche per la quarta coppia in arrivo direttamente da Uomini e Donne: stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

