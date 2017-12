IN TRANS WE TRUST! NEL 2018 ARRIVA 'POSE', LA SERIE TV IDEATA DAL CREATORE DI 'GLEE' E 'AMERICAN HORROR STORY', CON IL CAST TRANSGENDER PIU' GRANDE DELLA STORIA DELLA TV E 50 PERSONAGGI LGBT - IL DANCE-MUSICAL E' AMBIENTATO NELLA NEW YORK ANNI '80, TRA EDONISMO, STUDIO 54 ED ANDY WARHOL

Da “Yahoo”

ryan murphy

Il canale statunitense FX ha dato il via libera per "Pose", la serie tratta dal dance-musical e ideata da Ryan Murphy (creatore di "Glee", "Nip/Tuck", "American Horror Story", "American Crime Story") che ospiterà il più grande cast transgender nella storia della tv.

pose

Attraverso la coppia composta da Evan Peters ("American Horror Story") e Kate Mara ("The Martian" e "House of Cards") si racconterà la New York degli anni ’80, dalla scena letteraria al lusso della nascente era Trump, con oltre 50 personaggi LGBT nel cast, inclusi MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar ("Mr. Robot") e Angelica Ross ("Transparent").

pose la serie

Murphy ha descritto ‘Pose’ come "una serie sui temi universali della ricerca dell'identità, della famiglia e del rispetto. Oltre a essere un dance-musical, offre uno sguardo sulla vita nell'America degli Anni '80, e sono particolarmente orgoglioso di coinvolgere il maggior numero di attori trans con un ruolo regolare in una produzione televisiva americana. Inoltre, la prima stagione presenterà più di 50 personaggi LGBTQ, anche questo un record".

evan peters

Il ballo avrà la sua importanza con Ryan Heffington (al lavoro con Sia in ‘Chandelier’ e con la serie ‘The OA’) come autore delle coreografie. Si va in onda in estate, con otto episodi per la prima stagione.