TRAVAGLIO INTERIORE – VAURO SUI SOCIAL MOSTRA LA VIGNETTA IN CUI RIDICOLIZZA TONINELLI CHE IL DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO” NON HA VOLUTO PUBBLICARE – IL VIGNETTISTA SPIEGA: “SAREBBE DOVUTA USCIRE DOMANI MA MARCO TRAVAGLIO HA DECISO DI…”

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TAV TONINELLI BY VAURO TAV TONINELLI BY VAURO

Dal profilo Facebook di Vauro

 

Ecco la vignetta che sarebbe dovuta uscire su Il Fatto di domani sabato 8 dicembre ma che Il direttore Marco Travaglio ha deciso di non pubblicare.

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