TUTTE PAZZE PER LAPONE - LA STORIA CON LA MODELLA CRISTINA SARACINO È GIÀ FINITA, E NEL SUO GARAGE MILANESE C’È DI NUOVO LA FILA DI DONZELLE PRONTE A CORONARE IL SUO SOGNO: ‘CERCO LA PERSONA CON CUI COSTRUIRE UNA FAMIGLIA, LA DONNA GIUSTA’ - INTANTO STRINGE UN ACCORDO CON IL RE DEI PRODUTTORI MUSICALI PHARRELL WILLIAMS, PER UNA LINEA DI OCCHIALI E VESTITI

Wendy Migliaccio per www.tabloit.it

Tutte pazze per Lapo. Da quando ha lasciato Cristina Saracino, la modella con la quale ha vissuto una brevissima storia d’amore, Lapo Elkann è tornato lo scapolo d’oro più ambito dell’imprenditoria. Nel ristorante all’interno di Garage Italia Customs, lo spazio da poco inaugurato dal rampollo di casa Agnelli insieme a Carlo Cracco, c’è infatti un via vai di ragazze desiderose di conoscere il neo 40enne, forse nella speranza di conquistare il suo cuore tornato libero. Del resto, in una recente intervista, lo stesso Lapo ha ammesso di cercare moglie, “la persona con cui costruire una famiglia, la donna giusta”.

E di certo Lapo non disdegna tutte queste rinnovate attenzioni. Ma cosa ne penserà la ex, Cristina Saracino? La modella non sembra aver preso bene la rottura con il presidente di Italia Independent. Non solo le foto di coppia sono ancora in bella vista sul profilo Instagram della 26enne: pare proprio che la modella vada in giro a dire che è stata lei a lasciare Lapo, e non il contrario.

Lapo Elkann intanto si dedica alla carriera: l’imprenditore ha da poco stretto un accordo nientepopodimenoche con il rapper e produttore Pharrell Williams, per la creazione di una linea di abbigliamento e occhiali. Un co-branding che unisce l’Italia Independent di Lapo e Billionaire Boys Club, il brand creato dal Pharrell Williams.

